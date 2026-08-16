En un despliegue táctico llevado a cabo por la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy y la Brigada de Abigeato, la policía logró desarticular a una banda de cazadores furtivos que operaba de noche en campos privados. La intervención comenzó cuando la Guardia Especial detectó una caravana de camionetas saliendo de Villa Paranacito, tras recibir alertas sobre actividad ilegal en el establecimiento “Islas Victoria”.

El operativo cerrojo permitió interceptar cuatro camionetas de alta gama (modelos Chevrolet, Nissan y Toyota) en las que se desplazaban nueve hombres —ocho de nacionalidad paraguaya domiciliados en Buenos Aires y uno argentino domiciliado en Misiones—. Ninguno contaba con habilitación legal para la caza deportiva y utilizaban equipamiento estrictamente prohibido, como visores térmicos, miras telescópicas y linternas de alta potencia en una zona protegida de humedales donde habita el ciervo de los pantanos.

Como resultado de los controles, la Dirección General de Delitos Rurales procedió al secuestro preventivo de un importante arsenal: 10 armas de fuego: tres fusiles .30-06, un fusil .357, un fusil .308, un fusil .270, una carabina .22 Mag y tres carabinas .22. También había equipamiento táctico: cinco radios de comunicación, dos cuchillos y 204 cartuchos de diversos calibres.

Por último se decomisó más de 300 kilos de carne faenada correspondientes a cinco ejemplares de ciervo axis y una cabeza con astas como trofeo.

Además de las actas labradas por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, las autoridades initiated actuaciones penales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal tras detectar una carabina .22 marca Marlin con mira telescópica que carecía por completo de documentación legal.