La ciudad amaneció muy fría con 1 grado y sensación térmica inferior, lo que se evidenció en la escarcha helada que apareció en plazas, patios y espacios verdes. Sin embargo, en el transcurso del día, se esperan máximas agradables, dado que se indican 18 grados para horas del mediodía y la siesta. El cielo estará despejado.

La semana continuará muy fría, con mínimas hasta el viernes que apenas treparán hasta 3 grados y máximas que apenas subirán entre los valores de 14 a 17 grados. El fin de semana subirían suavemente las térmicas.

Tiempo en Entre Ríos: martes 19 de mayo



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. La jornada estará con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, la mínima llegó a 0.9 grados y se prevé una máxima de 17 grados. Se prevé otro día soleado, sin nubes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 1 grados y una máxima de 18 grados. La jornada también estará despejada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 1 grado de mínima y 18 grados de máxima, con cielo también sin nubosidad.