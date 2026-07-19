En un operativo realizado durante la madrugada del domingo, personal de la Brigada Arroyo El Cura, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, intervino en un procedimiento que derivó en el secuestro de dos armas de fuego y en actuaciones por delito de tenencia ilegal de arma de fuego .

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta 42, donde los efectivos detuvieron la marcha de una Ford Ranger en la que se trasladaban dos hombres mayores de edad, quienes se notaban nerviosos al momento del control.

En el desarrollo del control , los uniformados constataron que transportaban una escopeta calibre 16, sin marca ni numeración visible, de la cual carecían de toda documentación, y un fusil calibre .223, respecto del cual el propietario presentó la documentación correspondiente. Además, en el vehículo se hallaron cortes cárnicos de carpincho y ciervo axis.

Ante la situación, se dio intervención al fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación jurisdiccional, Dr. Fernando Ochoa, quien dispuso la instrucción de actuaciones por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto en el artículo 189 bis del Código Penal Argentino, la correcta identificación de los involucrados y el formal secuestro de la escopeta calibre 16. Asimismo, en el marco de una infracción a la Ley Provincial N.º 4.841 y procedió al secuestro del fusil calibre .223.

Desde la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales destacaron que este tipo de controles forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan de manera permanente para combatir la caza furtiva, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y prevenir delitos.