Celso “Chicho” Bereciartu salió a aclarar públicamente su postura luego de la repercusión que tuvo su publicación vinculada a la renuncia a la tesorería del Club Tiro Federal Gualeguaychú.

A través de un comunicado dirigido a socios, dirigentes y medios de prensa, reconoció que su manifestación anterior respondió a un impulso motivado por un desacuerdo momentáneo durante un intercambio de opiniones dentro de la institución.

“Reconozco que fue una equivocación hacer pública una discusión que debió quedar exclusivamente dentro del ámbito privado del club”, expresó Bereciartu, quien además pidió disculpas a los integrantes de la Comisión Directiva y, especialmente, a su presidente, Mario D’Agostino, por los contratiempos ocasionados.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la aclaración sobre el funcionamiento institucional. En ese sentido, Bereciartu fue categórico al señalar que no existió ningún hecho irregular que pudiera poner en duda la transparencia y honestidad de la conducción del club.

Asimismo, sostuvo que sus expresiones anteriores, motivadas por la vehemencia con la que vive la vida institucional, pudieron generar malentendidos o interpretaciones que no reflejan la realidad.

Finalmente, confirmó que, tras reanudar el diálogo en el ámbito correspondiente, mantiene su compromiso con el Club Tiro Federal Gualeguaychú y con la comparsa Ará Yeví, dos espacios de fuerte presencia en la vida social y cultural de la ciudad.

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