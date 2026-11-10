Central Entrerriano tuvo un fin de semana inolvidable en el fútbol infantil provincial. El conjunto de Gualeguaychú se consagró campeón de la categoría 2016 de la Copa Entre Ríos, en un certamen disputado en la ciudad de Chajarí.

El equipo que dirigen Juan Pablo Cuba y Simón Cazzulino tuvo un comienzo ideal y ganó los tres encuentros de la fase de grupos. En su presentación derrotó 1 a 0 a San Clemente, luego repitió el resultado frente a Vélez de Chajarí y cerró la primera instancia con una victoria por 4 a 1 ante San José.

En los cuartos de final, Central volvió a mostrar su carácter y superó 3 a 2 a San Clemente para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

En semifinales se enfrentó con Pumas de Federación, al que derrotó por 3 a 1 para conseguir el pasaje al partido decisivo.

La final tuvo como rival a Salud Pública de Villaguay. Después de igualar 0 a 0 durante el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a los penales, donde Central Entrerriano se impuso por 4 a 3 y desató el festejo por la obtención del campeonato provincial.

De esta manera, los chicos del rojinegro coronaron una gran actuación en Chajarí, con cinco triunfos y un empate en el camino hacia el título.

SUDAMÉRICA FUE SUBCAMPEÓN DE LA COPA FEDERACIÓN

Otro de los representantes de Gualeguaychú que tuvo una destacada participación fue Sudamérica, que alcanzó la final de la Copa Federación de la categoría 2016.

Los chicos de Central y Sudamérica, juntos en Chajarí

El equipo llegó al partido decisivo y se enfrentó con Tiro Federal, que se quedó con el título al imponerse por 3 a 1. De esta manera, Sudamérica cerró su participación con el subcampeonato provincial y otro resultado destacado para el fútbol infantil de Gualeguaychú.