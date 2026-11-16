Central Entrerriano tuvo un fin de semana inolvidable en el fútbol infantil y se quedó con el título provincial de la categoría 2014 en la ciudad de Colón. El conjunto rojinegro coronó una gran actuación con una victoria en la final frente a Ferrocarril de San Salvador y sumó una nueva conquista para las divisiones formativas del club.

El equipo dirigido por Juan Pablo Cuba y Simón Cazzulino comenzó su participación en la fase de grupos con una derrota por 1 a 0 frente a Deportivo Ubajay. Sin embargo, se recuperó rápidamente y consiguió dos victorias consecutivas: goleó 4 a 1 a La Bianca de Concordia y luego superó 1 a 0 a ADEV de Villaguay, resultados que le permitieron avanzar a la instancia eliminatoria.

En octavos de final, el rojinegro derrotó 2 a 1 a Deportivo Urdinarrain y continuó su camino en el certamen. En cuartos de final volvió a mostrar su solidez y venció 2 a 0 a CAVE.

En semifinales, Central se enfrentó a Los Pumas de Federación y consiguió una victoria por 2 a 1 para meterse en el partido decisivo.

En la gran final, el conjunto de Gualeguaychú se midió con Ferrocarril de San Salvador y consiguió un nuevo triunfo, esta vez por 1 a 0, para quedarse con el título y desatar el festejo de todo el plantel.

La consagración en Colón tiene además un valor especial para la dupla técnica, ya que Juan Pablo Cuba y Simón Cazzulino venían de conseguir el fin de semana anterior el campeonato provincial de Chajarí con la categoría 2016. De esta manera, los entrenadores encadenaron dos títulos provinciales consecutivos con distintas categorías del fútbol infantil de Central Entrerriano.

Así, el rojinegro cerró dos fines de semana de grandes festejos, con sus categorías 2016 y 2014 en lo más alto del fútbol infantil provincial.