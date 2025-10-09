Cecilia Echeverría protagonizó uno de los momentos más emotivos de la segunda edición del Ironman 5150 en Gualeguaychú y dio un ejemplo de resiliencia y superación, al realizar el tramo de pedestrismo en su silla de ruedas, llevando la bandera de la inclusión y de la discapacidad ante la presencia de miles de espectadores.

En diálogo con Ahora ElDía, Ceci contó que, “la idea fue de Exequiel Núñez, quien el año pasado me había invitado, pero al principio me daba un poco de temor competir y este año acepté el desafío. Él habló con Fernando Zubillaga (subsecretario de Turismo municipal) y armamos el equipo de postas que denominamos ‘Los Picantes: inclusión y empatía’”.

“Al principio como que estaba un poco incómoda, por ellos más que nada, porque iba a demorar como 2 horas en hacer los 10 kilómetros del circuito. Pero Lapa (Zubillaga) y Exequiel me alentaron en todo momento y su predisposición frente a mi silla de ruedas la supervaloré”, agregó a modo de revelación

En ese sentido, indicó: “Nosotros no competimos por el triunfo o por llegar a la meta, sino por llevar la bandera de la inclusión y de la discapacidad. Así que fue muy emotivo para mí y creo que para ellos también”.

Para finalizar, Cecilia Echeverría relató cómo fue su recorrido en la prueba: “Iba con mi cabeza y mi energía puesta en que tenía que hacer esos 10 kilómetros. La llegada fue un momento muy lindo, porque en el último kilómetro, venía con los brazos muy cansados y encima llovía. “No quería que me agarrara el agua (risas), pero disfruté muchísimo cuando vi a mi familia, amigos y mi equipo esperándome en la meta”, resaltó.

Ceci formó parte de una de las postas junto a Fernando Zubillaga, que hizo los 1500 metros de natación, y Exequiel Núñez, quien realizó los 40 kilómetros de ciclismo.