La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, obtuvo el quórum para tratar la quita del impuesto a las Ganancias y expresó "quiero agradecerle a los bloques, por supuesto de Evolución radical, al bloque del Frente de Todos, al bloque del diputado Vidal, del diputado Álvarez, a los bloques de Misiones, del diputado Rodríguez, y advirtió hoy que “es muy importante haber obtenido el quórum para quitar un impuesto injusto al salario que tiene un impacto directo en la recomposición de los ingresos”.



En esa línea, sostuvo que “aquellos que no dieron quórum deberán explicarle a la gente, que se hagan cargo, no van a tener la conciencia tranquila sino hacen honor a su palabra y no quitan el impuesto injusto al salario”.



En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja expresó además que “hay que defender la educación pública, por eso es importante impulsar la creación de nuevas Universidades, son actos concretos para que los jóvenes puedan desarrollarse en sus lugares”.



“Quiero agradecerles a los bloques, que hoy nos han acompañado para llevar tranquilidad al bolsillo de los argentinos y las argentinas que tanto lo necesitan hoy”, aseveró en relación al debate sobre el proyecto de Ganancias y dijo que “se está tratando en el marco de un paquete de medidas que el ministro Massa fue anunciando después de poder reacomodar en esta instancia ese acuerdo tan dañino, esa deuda tan dañina que nos dejó Mauricio Macri con el FMI”.



Moreau apuntó que “todavía me hace ruido en el oído esa declaración de Macri de que en su gobierno los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias, cuando duplicó la cantidad de trabajadores que lo pagaron” y sentenció “la coherencia vale, por eso es importante que traten de no sacar ventaja electoral con las posiciones en el recinto., tenemos que pensar en la recomposición salarial de los trabajadores y en que este proyecto que es un alivio en el medio de un momento muy complicado”.