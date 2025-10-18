Este domingo, a las 10 horas, se realizará una misa en conmemoración del Día de las Madres en la Capilla Virgen del Carmen, ubicada en el ingreso principal del Cementerio Norte.

La ceremonia religiosa será un espacio de homenaje, gratitud y recuerdo, dedicado especialmente a todas las madres que descansan en el predio.

Por ese motivo, se invita a todas las familias a participar de este emotivo encuentro de fe y memoria en una fecha profundamente significativa.