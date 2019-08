Celeste Cid respondió a las críticas por trabajar en la serie de Monzón siendo feminista

Feliz por el éxito de la ficción, Cid habló conConfrontados sobre su trabajo y reveló qué muchos seguidores virtuales la criticaron por aceptar trabajar en una serie que repasa la vida de un femicida.

"Hay mucha gente que está viendo la serie. Es un lindo momento. Creo que la serie impactó porque tiene un montón de condimentos, por la gran figura que él fue y por ese trágico final. Además de su trayecto violento en sus relaciones y lo que hizo (matar a su mujer, Alicia Muñiz)", comenzó diciendo Cid, sobre la amplia repercusión (y polémicas) que cosechó la ficción.

Luego, dejó en claro su lucha feminista y contó por qué aceptó estar en este proyecto: "Antes de que se expusiera la serie, a mí me decían '¿cómo vos, siendo una actriz que defiende temas de la mujer y los derechos, terminás haciendo una serie sobre un femicida?'. Pero en realidad, la serie comienza y la primera escena tiene que ver con el asesinato de Alicia Muñiz. Eso dejó por sentado cuál es la posición de la serie, que no es hacerle un homenaje al campeón, sino retratar todas esas aristas y decir 'hay cosas que no están buenas nunca'".