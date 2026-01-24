Celeste Piaggio es una de las grandes protagonistas del Carnaval de los últimos años. Como directora de Las Audaces, marcó hitos que rompieron barreras, prejuicios y abrieron camino a muchas mujeres a lanzarse en el mundo de las batucadas y ocupar espacios que antes eran exclusivo de los hombres.

En esta edición 2026, Las Audaces nuevamente desfilan en el Carnaval del País, en la comparsa O ‘Bahía, y ya dejaron de ser la sorpresa para convertirse en serias candidatas al título.

Pero para llegar a este presente lleno de brillo, el camino fue arduo y largo. Todo comenzó allá por el año 2001, cuando una jovencita Celeste decidió juntarse con unas amigas y empezar a “hacer ruido” en los alrededores de la Costanera. “Empecé con la batucada cuando iba al secundario, con unas amigas en el barrio del Puerto allá por el 2001. Y en el 2004 fue mi debut en el Carnaval del País, cuando salgo con unas amigas formando parte de la batucada de mi hermano Martín en Marí Marí”, contó Celeste a Ahora ElDía.

Acerca de aquellos orígenes, recordó que “el nombre de Las Audaces surgió hace 25 años. En ese momento, tenía un grupito de barrio que tocábamos y un día en la calle Alem era el corso barrial, y les pregunté ‘¿Si salimos una o dos noches?’. Había que buscarse un traje, una pasista y un nombre, y éramos muy poquitas, tuvimos que buscar algunos hombres ese año que se sumaron y se disfrazaron, estaba mi mamá, mis amigas, y decíamos ‘¡Qué audaces, animarnos a salir así de un día para otro!’. Entonces, quedó el nombre. Y el paso del tiempo fue generando el resto, hoy muchas mujeres se ven tocando, es más natural, pero antes no era así”.

En este aspecto, opinó que “creo que ahora nos miran de otra manera, el espacio se ha logrado, y es por toda nuestra trayectoria. Tenemos el nombre que teníamos que tener y lo defendemos ,y hoy por hoy tiene mucha más presencia y argumento, por lo que implican las mujeres en los tambores”.

El año pasado vivieron el Carnaval desde afuera, pero la actividad de Celeste y la batucada nunca se detiene, forman parte de eventos, realizan viajes y hasta tienen su propia escuela de batuqueras, que este año además es apta para todo público: mujeres, hombres, niñas y niños. “Es un espacio de aprendizaje. Capaz es la alegría de aprender a tocar un instrumento y nada más, después vemos a aquellas que tienen más condiciones y, si tienen tiempo y ganas, se van sumando a nuestra batucada”, reveló Celeste.

“Esperamos la vuelta al Carnaval muy ansiosas, muy entusiasmadas y con muchas ganas. Fue muy lindo encontrarnos todas en los ensayos. Siempre la idea es volcar con nuestra impronta, hay giros en base a la temática de la comparsa, pero mantenemos nuestra esencia”, resaltó la líder de Las Audaces en esta vuelta al principal espectáculo de la ciudad.

En cuanto a la destacada trayectoria de su grupo, rememoró que “el primer año nos fue bien, en el 2022 quedamos segundas, detrás del empate de la batucada de Martín (Piaggio) y de Leo Stefani, y en el 2024 ganamos junto a ‘Los Pibes’”.

Sobre la convocatoria para este año, reveló que “el primero que me mandó un mensaje fue Adrián, que tenía ganas de que formemos parte nuevamente de su equipo. Después me junte con la dirigencia y ya nos pusimos a trabajar. Cada vez hay más batucadas en la ciudad y se hace difícil, así que es una gran alegría y estamos muy agradecidas. Las Audaces funcionan todo el año, nosotras tenemos eventos, tenemos una rutina todo el año, pero el Carnaval es distinto”.

A la hora de los ensayos, las integrantes se las ingenian con encuestas a través de WhatsApp, para ver la disponibilidad horaria que tiene cada una. “Es una gran logística cada ensayo, pero funciona espectacular, nos organizamos. Hay un gran equipo de mujeres y mucho compromiso”, valoró Celeste.

En cuanto al trabajo previo al espectáculo, reveló que “primero se diseña la música y vemos si la pasista está cómoda. Esto es muy importante, ya que se disfruta más cuando todo el equipo está cómodo. También tenemos que tener en cuenta la temática de la comparsa, hay que pensar en todos los detalles”.

Ya metida en la competencia, planteó que “después de la primera noche te das cuenta lo que está bien y lo que hay que ajustar. Miramos los videos y vemos qué mejorar, y después de la segunda ya sale. Estamos felices con nuestro producto, estamos a la altura, es hermoso y estamos entusiasmadísimas”.

Consultada acerca de si las batucadas deberían aportar puntaje a la competencia general, expresó: “Sin dudas, sí, totalmente. Es una parte muy importante de la comparsa, tiene que sumar. Este año somos 37 integrantes, más o menos estamos parejos con las otras batucadas en una franja entre 35 y 40 batuqueros. Por otro lado, hay que buscarle la vuelta para que el show pueda disfrutarse en más sectores del Corsódromo y no solo frente al jurado”.

Finalmente, Celeste destacó el trabajo de O’Bahía para esta edición: “Vemos una comparsa espectacular, se ve claramente todo el trabajo, la apuesta en los trajes, en las carrozas, la verdad que la veo hermosa”.