La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) vivió una jornada histórica este jueves 30 de abril en el Mirador Tec de Paraná. Durante la Asamblea General Ordinaria, Celeste Valenti asumió la presidencia de la entidad para el período 2026-2028, convirtiéndose en la primera mujer en conducir la institución fabril en la provincia. El acto de asunción contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio.

La flamante titular estará acompañada en la cúpula directiva por Claudio Lambert, María Eugenia Hillairet y Raúl Marsó como vicepresidentes. Además, Josefina Senger asumió como secretaria e Irina Hergert como tesorera.

La asamblea, que reunió a más de 60 industriales entrerrianos, inició bajo la conducción del presidente saliente, Gabriel Bourdin. Tras aprobarse la Memoria y Balance 2025, Bourdin repasó los logros de sus dos gestiones consecutivas y defendió el trabajo articulado entre el sector público y privado. “Ponemos en valor a nuestros socios, industriales que trabajan todos los días, piensan en nuevos productos, en salir al mercado y ser competitivos”, valoró antes de ceder el mando.

Tras el traspaso formal de autoridades, Valenti aprovechó la presencia del mandatario entrerriano para entregarle un documento fundamental: la “Agenda de Competitividad Industrial de Entre Ríos”. Este texto sintetiza 10 ejes prioritarios para el desarrollo del sector, marcando tres áreas de profunda preocupación transversal: infraestructura, energía e impuestos.

“Los temas que abordamos son estratégicos y forman parte de una agenda institucional que la UIER viene sosteniendo gestión tras gestión”, explicó Valenti. En ese sentido, destacó la importancia de “dar continuidad y profundizar este esquema virtuoso de diálogo, resolución de problemáticas y análisis de nuevas propuestas” junto a las autoridades provinciales.

Durante su discurso, la presidenta de la UIER demostró sintonía con la realidad económica al reconocer que los industriales son conscientes del “contexto de ajuste” que atraviesa tanto la Provincia como los municipios, un escenario que, según sus palabras, “nos exige a todos optimizar recursos y actuar con creatividad”.

Sin embargo, el mensaje hacia la política fue claro y directo. “Frente a este panorama, solicitamos previsibilidad. Necesitamos un horizonte claro sobre cómo avanzar en temas impositivos, energéticos y de infraestructura, sin que se incorporen nuevos condicionantes que impacten sobre el sector productivo”, exigió Valenti.

Para concluir, la dirigente industrial convocó a los socios a involucrarse activamente en la nueva gestión para fomentar inversiones y sumar valor agregado. A modo de cierre, coronó su asunción con una fuerte definición sobre el peso del sector: “No hay desarrollo sin industria y no hay futuro sin el compromiso de quienes todos los días apuestan, invierten y generan trabajo en esta provincia”.

Fuente: AHORA