Celso Bel: "No se de qué forma me contagié, no tengo síntomas y estoy bien"

El martes, cuando viajó a Pilar a realizarse los estudios previos a una cirugía que tenía programada para el próximo viernes, se le confirmó que es positivo de Covid-19, razón por la cual se mantiene en aislamiento en una casa de retiros de la comunidad Marista en dicha localidad bonaerense.

En diálogo con Radio Cero, Celso explicó que “tenía una cirugía programada en el Hospital Austral en Pilar para el viernes, el martes llegué a hacer el prequirúrgico y el médico me explicó que habían agregado el hisopado de Covid-19 ante la situación actual. Me dijeron que estaba todo bien lo del prequirúrgico y a las 20 horas me llamaron para decirme que el hisopado me había dado positivo, lo que me llamó mucho la atención porque no tenía ningún tipo de síntomas”.

El camarógrafo indico que “inmediatamente me puse en contacto con el Hospital de Gualeguaychú, avisé la situación por la que atravesaba, hable con Martín Roberto Piaggio que siempre nos atendió, recibí llamados de provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos. Teníamos la posibilidad de volver, pero decidimos quedarnos en Pilar para que no se arme demasiado lío en la ciudad, estamos en una casa de retiro de los Hermanos Maristas en Pilar y estoy muy bien atendido. Estoy bien, no tengo síntomas, estoy con mi esposa, a la que ayer le hicieron el hisopado y los resultados estarán para mañana”.

celso bel.jpg (Foto de archivo) Celso Bel, camarógrafo.

Sobre la forma y el lugar de contagio, Bel sostuvo que “la verdad es que no se cómo ni donde me contagié. El viernes fuimos a Colón a una conferencia de prensa, tomamos todos los recaudos necesarios, tanto yo como mi compañera de trabajo, éramos los únicos que teníamos el micrófono con extensión y protección, yo me puse en un costado. No puedo asegurar que me contagié en Colón, estuvimos allí trabajando, pero no puedo afirmar cómo me contagié".

Agregó que "En Colón se dijeron cosas que no son reales, dijeron que había estado con un paciente con Covid-19 en Gualeguaychú, nada de lo cual es cierto. La verdad es que no es lindo tener que andar aclarando este tipo de cosas. A mi no me molesta que haya circulado mi nombre, pero hay mucha gente que opina sin saber, que agrega cosas que no hacen a la cuestión. La realidad es que nos podemos contagiar en cualquier lado, el virus está circulando”.

Sobre los próximos pasos, Celso explicó que “como mi caso es asintomático, creo que antes de los diez días me harán un segundo hisopado, estamos muy bien atendidos. Esperaremos los resultados y si todo sigue igual, en quince días nos permitirán volver a Gualeguaychú, pero fundamentalmente queremos llevar tranquilidad a la gente que se ha contactado con nosotros, estamos bien, sin síntomas y muy bien cuidados acá en Pilar.

"La última vez que estuve en Pilar fue el 25 de marzo y durante todo este tiempo me mantuve trabajando en Gualeguaychú, en otras ciudades donde habitualmente trabajamos, tomamos todas las precauciones, siempre lo hicimos", relató.

Concluyó diciendo que "No podría asegurar donde me contagié, lo que me aseguraron en Pilar es que el virus yo lo tenía de antes, no me lo pude haber contagiado en el mismo día en que viaje”.

