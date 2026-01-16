El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con los arbitrajes de Raúl Lorenzo y Martín Pietromónaco. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos desde la Liga Federal 2022 y una exigente prueba para el equipo de Martín Pascal, que buscará cortar el invicto de La Unión como local, donde ganó en sus nueve presentaciones de la temporada.

Además, Central deberá afrontar el compromiso con dos fichas mayores menos por las lesiones del perimetral Nicolás Reynoso, quien sufrió una fractura de tabique el viernes pasado en la victoria ante Villa Mitre y permanecerá inactivo durante diez días, y del interno Mario Ghersetti, afectado por un desgarro de ocho milímetros también sufrido en el partido contra los bahienses.

Pese a las ausencias por molestias físicas y a la fortaleza que muestra La Unión en el estadio “Carlos Delasoie”, el conjunto rojinegro llega envalentonado al primer clásico de la temporada, respaldado por una racha de cuatro victorias consecutivas, un buen funcionamiento colectivo y sólidas actuaciones defensivas.

Central, ascendido esta temporada, se ubica quinto en la Conferencia Sur de la Liga Argentina, con un récord de 9 victorias y 5 derrotas, mientras que los dirigidos por Martín Guastavino se hallan segundo con registro 10-3, aunque de esos 13 partidos, sólo cuatro (con un triunfo) fueron en condición de visitante, por lo que deberá ratificar su protagonismo cuando le toque salir de nueva a la ruta.

¿Qué marca el historial entre Central y La Unión?

La rivalidad entre Central Entrerriano y La Unión comenzó a tomar mayor relevancia cuando ambos coincidieron durante varios años en el antiguo Torneo Nacional de Ascenso (TNA), hoy Liga Argentina, hasta el histórico ascenso del conjunto rojinegro a la Liga Nacional en 2003.

Entre 1995 y 2023, ambos equipos se enfrentaron en 44 oportunidades, con una leve ventaja para La Unión, que obtuvo 24 triunfos contra 20 de Central. Además, existe un antecedente por la Copa Argentina 2003/04, certamen en el que se midieron en dos ocasiones y repartieron victorias.

El historial también incluye cruces por la Liga Provincial de Mayores, donde se enfrentaron once veces entre 1987 y 2006, con un amplio dominio del equipo colonense, que ganó diez partidos y perdió solo uno.

Los últimos enfrentamientos oficiales se registraron en la fase regular de la Liga Federal 2022. En aquella oportunidad, Central, que no logró acceder a los playoffs, se impuso en ambos partidos ante La Unión, equipo que posteriormente logró el ascenso y se consagró campeón.