Después de remar desde atrás durante gran parte del encuentro, Central Entrerriano mostró su mejor versión en el último cuarto: levantó una desventaja de nueve puntos y llegó a un cierre palo a palo, con chances concretas de quedarse con la victoria. Incluso, cuando el marcador estaba 78-77 y restaban menos de 14 segundos, tuvo la oportunidad de estirar la ventaja a una posesión larga, pero Cristian Pérez falló dos tiros libres en un momento decisivo.

En la jugada siguiente, apareció el uruguayense Juan Francisco Boffelli, que con un doble a falta de cinco segundos sentenció la historia y desató la locura tripera en el “Víctor Nethol”.

A pesar de la eliminación, el equipo de Martín Pascal dejó una imagen de carácter y competitividad hasta el final, para despedirse de pie en su temporada de regreso a la Liga Argentina, tras el ascenso conseguido el año pasado.

El partido en un “Víctor Nethol” colmado de público comenzó con mucha paridad. El local se mostró efectivo desde el lanzamiento a distancia, mientras que Central sumó cerca del aro, con un destacado trabajo del ecuatoriano Johu Castillo en esa faceta. El desarrollo fue tan equilibrado y de alto goleo que el primer cuarto terminó igualado en 27.

Crédito: Prensa Gimnasia Básquet

En el inicio del segundo período, Central perdió fluidez en ataque, se secó en ofensiva y tampoco pudo sostener la defensa, por lo que Gimnasia aprovechó para arremeter con un parcial de 12-0. Luego, la visita logró reaccionar, empezó a acertar desde el perímetro y a encontrar gol en la pintura con Castillo y el aporte de Ghersetti. De menor a mayor, logró cerrar el primer tiempo apenas tres puntos abajo.

En el tercer cuarto ocurrió lo inverso: el equipo de Martín Pascal pasó al frente rápidamente y llegó a sacar cuatro de ventaja (48-52), pero el Lobo reaccionó con Ezequiel Paz —el mejor de la serie— y el cubano Gutiérrez Conde encendidos en ataque. Gimnasia volvió a tomar el control del marcador, frenó el ritmo ofensivo de su rival y llegó al último capítulo con nueve puntos de renta.

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En el último cuarto, sin margen prácticamente para el error, Central salió a jugar con el corazón en un “Víctor Nethol” que hervía con el aliento incesante de su gente. De la mano de Pividori en la conducción y la energía, de un Zenclussen determinante desde el tiro externo y las penetraciones, más un triple oportuno del juvenil Siboldi, la visita se metió rápidamente en partido, pasó al frente y llegó a sacar cinco de ventaja (71-76).

Sin embargo, en el cierre, tras una sólida defensa rojinegra, Gimnasia logró encadenar un par de ofensivas positivas y redujo la diferencia a la mínima (77-78) con un determinante Paz en las corridas. Tras una reposición en campo contrario, Cristian Pérez recibió falta y fue a la línea, pero el base correntino falló ambos lanzamientos y no pudo estirar la ventaja a una posesión larga.

Crédito: Prensa Gimnasia Básquet

Con cinco segundos y algunas décimas en el reloj, Gimnasia repuso desde el costado, la pelota llegó a Juan Francisco Boffelli, que dejó correr el tiempo y, a cinco décimas del final, convirtió un doble que desató la alegría en el polideportivo de calle 4 y selló la clasificación del Lobo a cuartos de final.

De esta manera, Central, que había terminado segundo en la fase regular, se despide de la temporada con un récord de 24 victorias y 12 derrotas en su regreso a la segunda categoría del básquet argentino.

Deportivo Viedma y Pico FC forzaron un quinto juego

En los otros partidos de los octavos de final, en lo que respecta a los cruces de la Conferencia Sur, Deportivo Viedma derrotó en un final ajustado a Provincial de Rosario por 78-77 y llevó la serie a un quinto juego. Lo mismo ocurrió con Pico Football Club, que venció a La Unión de Colón por 80-75 y estiró la definición. Ambas llaves se resolverán el próximo domingo en Rosario y Colón, respectivamente. En tanto, Lanús, Villa San Martín de Chaco y San Isidro de San Francisco ya están en cuartos de final. Y resta definirse el choque de la Conferencia Norte entre Barrio Parque y Comunicaciones de Corrientes, que también irá a desempate.

-Síntesis-

78/77

Gimnasia y Esgrima (LP): Raúl Pelorosso 13, Ezequiel Paz 16, Joan Gutiérrez 16, Agustín Vergara 13 y Gian Franco Sinconi 8 (fi), Matías Carneglia 7, Juan Francisco Boffeli 6, Pedro Pérez Di Salvo 0 e Isidro Amendolara 0. DT: Fabián Renda.

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 9, Cristian Zenclussen 8, Aquiles Montani Wortzel 10, Johu Castillo 20 y Mario Ghersetti 11 (fi), Cristian Pérez 9, Marcos Panozzo 3 y Juan Siboldi 8. DT: Martín Pascal.

Parciales: 27-27, 46-43 y 65-56.

Árbitros: Pablo Estevez y Alejandro Trías

Estadio: Polideportivo Víctor Nethol (La Plata)