El conjunto rojinegro logró una categórica victoria en su casa por 65 a 37 en el primer punto disputado hace 15 días y, de ganar hoy, barrerá la serie y gritará campeón. Por su parte, el elenco albiceleste necesita quedarse con la victoria para forzar un tercer y definitivo punto, a disputarse nuevamente en su cancha, derecho que se ganó por haber terminado en el primer puesto durante la fase regular.

Central llega con rodaje a esta final ya que el pasado fin de semana disputó su tercer partido de la Liga Provincial, instancia en la que sufrió su primera derrota en el certamen: fue por 64-47 como local ante Zaninetti de Concepción del Uruguay en el "José María Bértora".

Por su parte, Juventud está abocado solamente al Torneo Asociativo y afronta esta final con un plantel diezmado, ya que tres de las figuras que habían iniciado el torneo ya no están en el equipo. Cintia Pérez y Sofía Mondragón se fueron a jugar el certamen entrerriano a Zaninetti, mientras que Irina Giménez no forma parte del plantel por cuestiones extradeportivas.