Central Entrerriano recibirá este jueves, desde las 21, a Pico Football Club (La Pampa) con el objetivo de extender su racha positiva, sostenerse en la segunda posición de la Conferencia Sur y quedar a un punto del líder Provincial de Rosario.

Los dirigidos por Martín Pascal vienen de vencer como visitantes a Lanús por 76 a 63, tras un soberbio último cuarto y una actuación descollante de Marcos Panozzo en ese parcial, con 13 puntos.

Para el encuentro de esta noche, Central recuperará a su capitán Mario Ghersetti, quien cumplió una fecha de suspensión luego de su expulsión ante Rocamora, por lo que volverá a contar con plantel completo.

Por su parte, Pico FC no tuvo un buen inicio en su gira por Entre Ríos: el lunes cayó por más de 20 puntos ante La Unión en Colón y, 24 horas más tarde, perdió en tiempo suplementario frente al irregular Rocamora en Concepción del Uruguay.

El conjunto pampeano, que registra un récord de 13 victorias y 8 derrotas, dispone de jugadores de jerarquía para la categoría, como el base entrerriano Juan Rodríguez Suppi, el alero Facundo Sánchez -con un breve paso por Racing en nuestra ciudad- y el ala-pivote Leonardo Mainoldi, campeón de la Liga Nacional con Quimsa de Santiago del Estero y Boca Juniors, además de integrar la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016.