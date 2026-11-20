Central Entrerriano dejó atrás la caída del miércoles ante Pergamino Básquet —que sumó su primera victoria en la temporada de la Liga Argentina de Básquet— e intentará esta noche en Junín lograr su primer festejo como visitante para equilibrar su récord en cinco triunfos y cinco derrotas dentro de la Conferencia Sur.

El conjunto rojinegro, que en sus salidas utiliza la camiseta alternativa blanca, viene de tener una floja y atípica actuación en Pergamino. Tuvo una primera mitad deslucida en ambos lados de la cancha (23-44), mostró su identidad en el tercer cuarto a partir de la intensidad defensiva (26-11), pero volvió a caer en la irregularidad en el último período y consumó una derrota por 14 puntos (68-82).

Para cambiar la imagen, Central deberá recuperar su mejor versión defensiva y limitar el goleo rival. Cuando el equipo de Gualeguaychú logra imponer el ritmo desde su propio aro encuentra fluidez ofensiva y destraba los partidos.

En la previa, Ciclista aparece como un rival exigente, aunque desde los números viene de mayor a menor: ganó en sus cuatro primeras presentaciones —tres como local y una de visitante—, pero cayó en sus dos últimas salidas, la más reciente en San Nicolás ante Regatas en tiempo suplementario (92-96).

El elenco juninense armó un plantel con nombres de mayor peso respecto de la temporada pasada, en la que no logró meterse en playoffs. Entre sus principales referencias figuran el experimentado pivote Damián Tintorelli (14,7 puntos de promedio), el base Nicolás Henriques (15) y el alero Franco Lombardi (11,7).