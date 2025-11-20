Central Entrerriano perdió en Concepción del Uruguay frente a Rocamora por 77 a 74, en un final muy ajustado, y no pudo sumar su cuarta victoria en este inicio de temporada. El Rojinegro, que venía de un triunfo en Armstrong, sufrió su tercera caída en seis presentaciones.

El equipo de Martín Pascal tuvo un primer tiempo irregular —cerró 20-17 y 40-30 abajo—, pero reaccionó en el epílogo del tercer cuarto y en los primeros minutos del último, momento en el que equilibró el marcador y pasó al frente, con una máxima de seis puntos (72-66).

Sin embargo, Rocamora encontró claridad en el cierre de la mano del juvenil Tomás Losada, de apenas 18 años, quien asumió el liderazgo ofensivo: anotó puntos clave, pasó al frente en el último minuto y sentenció el juego desde la línea. Terminó con 12 unidades y fue determinante, acompañado por Valentino Occhi y Juan Ignacio Fernández, ambos con 16 puntos, y Agustín Carnovale, 14.

En Central, Aquiles Montani Wortzel volvió a ser la principal referencia ofensiva con 22 puntos, mientras que Johu Castillo aportó 15.

Con este resultado, el Rojinegro quedó con récord de 3-3 y volverá a jugar el sábado 29, cuando reciba a Lanús en el “José María Bértora”.

=Síntesis=

77/74

Tomás de Rocamora: Agustín Cavallín 5, Tomás Jürgensen 3, Franco Maeso 8, Juan Ignacio Fernández 16 y Valentino Occhi 16 (fi), Agustín Carnovale 14, Tomás Losada 12, Maximiliano Acevedo 2, Pascual Santini 1 y Franco Ferreyra 0. Entrenador: Juan Amato Amaya.

Central Entrerriano: Cristian Pérez 1, Nicolás Reynoso 9, Aquiles Montani Wortzel 22, Marcos Panozzo 11 y Johu Castillo 15 (fi), Mario Ghersetti 5, Juan Siboldi 3 y Benjamín Lado 8. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 17-20, 40-30 y 54-46

Árbitros: José Domínguez y Matías Sotelo.

Comisionado técnico: Walter Milocco.

Estadio: Julio César Paccagnella (C. del Uruguay).