Central Entrerriano no pudo hacer pie en su segunda presentación dentro de la gira bonaerense y cayó en el estadio José Martínez ante Quilmes de Mar del Plata por 93 a 74, sufriendo su segundo traspié consecutivo en el inicio de la Liga Argentina.

El partido tuvo parciales de 20-20, 47-37 y 70-54. El conjunto de Martín Pascal mostró un promisorio arranque de juego, logrando pasajes favorables de 7-2 y 12-4. Sin embargo, en el tramo final del primer cuarto la ofensiva se secó y el equipo perdió efectividad defensiva, un déficit que terminó condicionando el resto del desarrollo.

A partir del segundo segmento, el Cervecero tomó las riendas del encuentro, estiró la diferencia con máximas de hasta 20 puntos en el tercer cuarto y encaminó una victoria holgada para recuperarse de la caída sufrida en el debut ante River (79-78).

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En el conjunto marplatense se destacaron cuatro jugadores con doble dígito. La gran figura del cotejo fue el estadounidense Bryce Beamer, máximo anotador con 27 puntos (5/9 en triples y 6/7 en dobles), secundado por el pívot brasileño Alberton Rodrigues, quien aportó un doble-doble con 14 unidades y 12 rebotes. Asimismo, Valentín Duvanced y Leonel Luna —clave desde la banca para la remontada inicial— aportaron 14 tantos cada uno.

Por el lado de Central, lo más productivo pasó por la labor del ecuatoriano Johu Castillo, quien al igual que en el debut frente a Gimnasia de La Plata totalizó 16 puntos. Desde la banca, Juan Siboldi sumó 14 unidades, escoltado por Fausto Moussa con 13 y Manuel Gómez con 12.

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A diferencia del ajustado final en La Plata, el elenco de Gualeguaychú mostró ante el Cervecero una de sus actuaciones más opacas desde su regreso a la categoría. El Rojinegro buscará cambiar la imagen y conseguir su primer triunfo del torneo este martes a las 21:45, cuando vuelva a presentarse en el estadio José Martínez, pero enfrentando a Unión de Mar del Plata, que cayó en su debut ante River.

-Síntesis-

93/74

Quilmes (MdP): Augusto Alonso, Gastón Elías 0, Valentín Duvanced 14, Bryce Beamer 27, Alberton Rodrigues 14 (fi), Matías Domine 6, Pablo Alderete 4, Leonel Luna 14, Manuel Alonso 3, Santiago Aman 6, Manuel Marfil 0y Benjamín Sánchez 0. Entrenador: Sebastián Saborido.

Central Entrerriano: Cristian Pérez 6, Manuel Gómez 12, Fausto Moussa 13, Damián Pineda 0, Johu Castillo 16 (fi), Justo Catalín 3, Juan Siboldi 14, Ignacio Ortega 5, Benjamín Lado 5 y Simón Leissa 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 20-20, 47-37 y 70-54.

Árbitro: Maxi Cáceres y Martín Pietromónaco

Estadio: José Martínez (Mar del Plata)