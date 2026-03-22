El arranque en el estadio “Ángel Cayetano Arias” mostró a ambos equipos con goleo alto. Central lastimó con buena efectividad desde el perímetro, mientras que Deportivo Viedma encontró respuestas rápidas en las transiciones. Sin embargo, promediando el primer cuarto, el rojinegro ajustó en defensa, elevó la intensidad e impuso condiciones desde ese costado. A partir de allí, construyó una ventaja de ocho (20-12), corrió la cancha y repartió el goleo, con Nicolás Reynoso como destacado con 7 puntos. En el cierre del parcial, el dueño de casa reaccionó con el tiro exterior, achicó la brecha y se fue al primer descanso a solo tres.

En el inicio del segundo cuarto, a Central le costó encontrar fluidez ofensiva y Deportivo Viedma sostuvo su eficacia desde larga distancia para pasar al frente y tomar una máxima de cuatro (30-26). De todos modos, la visita volvió a mostrar su capacidad de respuesta: con Reynoso y Zenclussen como ejes, se reacomodó y logró mantenerse en juego. Así, se fue al descanso largo con una desventaja de tres puntos.

Crédito: Marcos Aramburu - Prensa Deportivo Viedma

En el tercer capítulo, el local rompió la paridad de entrada con una elevadísima puntería de larga distancia. Osella lastimó con dos triples a los pocos segundos y su equipo sacó nueve de luz. Central tampoco pudo imponer condiciones en ataque y también sufrió con las transiciones. Sin embargo, el diferencial fueron los triples de Deportivo, que le permitieron sacar máxima de 16 y pese a que, Central respondió con un 6-0, el marcador al cierre fue de 13 en favor del dueño de casa.

En el tercer cuarto, el local rompió la paridad desde el inicio con una altísima efectividad desde el perímetro. Osella golpeó de entrada con dos triples y su equipo tomó nueve de ventaja. Central no logró imponer condiciones en ataque y además volvió a sufrir en las transiciones. La diferencia la marcó el tiro exterior de Deportivo Viedma de la mano de Nicolás Paletta y Lisandro Fernández, que le permitió estirar la máxima a 16. Aunque la visita reaccionó con un parcial de 6-0, el dueño de casa cerró el segmento con una ventaja de 13 puntos.

Crédito: Marcos Aramburu - Prensa Deportivo Viedma

En el último cuarto, el local sostuvo la efectividad y no bajó la intensidad. Estiró la ventaja a una máxima de 18 ante un Central que comenzó a sentir el desgaste del partido del jueves frente a Villa Mitre y el viaje posterior. Con el trámite prácticamente definido en la mitad del parcial, Martín Pascal optó por rotar el equipo y administrar cargas, con la mirada puesta en el compromiso del lunes en La Pampa ante General Pico (21 horas), en el cierre de la gira por el sur.

El conjunto rojinegro tampoco pudo capitalizar la sorpresiva derrota de Provincial de Rosario en su visita al último de la conferencia, Pergamino Básquet (87-78), y perdió la chance de trepar a la cima de la Conferencia Sur. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, Central ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, al menos como número 2 de la zona.

-Síntesis-

78-60

Deportivo Viedma: Nicolás Paletta 14, Luciano Cáceres 5, Lisandro Fernández 14, Bernardo Osella 13 y Keiver Marcano 6(fi), Alfredo Ventura 1, Joaquín Petre 9, Jeffrey Merchant 8, Lucas González 0, Nicolás Lengyel 8, Enzo Lara 0 y Matías López 0. Entrenador: Guillermo Bogliacino.

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 5, Cristian Zenclussen 12, Nicolás Reynoso 9, Aquiles Montani Wortzel 7 y Johu Castillo 8 (fi), Cristian Pérez 2, Mario Ghersetti 5, Marcos Panozzo 3, Juan Siboldi 4, Benjamín Lado 2 y Augusto Portela 3. DT: Martín Pascal.

Parciales: 19-22, 36-33 y 60-47

Árbitros: Raúl Lorenzo y Martín Pietromónaco

Estadio: Ángel Cayetano Arias (Viedma)