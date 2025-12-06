El partido comenzó con un ritmo frenético, parejo y de alto goleo. Central dañó desde la pintura con el ecuatoriano Johu Castillo, mientras que Quilmes respondió desde el perímetro: Federico De Miguel castigó con tres triples consecutivos desde la misma esquina.

A ese dominio interior, el Rojinegro le sumó efectividad externa con dos bombas de Cristián Pérez, lo que derivó en un pequeño quiebre de cinco puntos, sustentado además en su agresividad defensiva. De todos modos, el Cervecero se mantuvo en juego gracias a los rompimientos al canasto de Santiago Ludueña, que redujo la distancia a tres al término del primer parcial.

El segundo capítulo tuvo un inicio adverso para Central, que pasó más de tres minutos sin anotar y permitió que la visita tomara la delantera, nuevamente con Ludueña como estandarte en ataque. La sequía ofensiva forzó el tiempo muerto local y, tras la reanudación, un triple de Aquiles Montani Wortzel y una acción de doble y falta lo devolvieron al frente. Esa ráfaga le permitió al conjunto de Pascal estirar la diferencia a nueve.

El margen pudo ser aún mayor, pero el dueño de casa desperdició las últimas ofensivas del tramo y Quilmes capitalizó con transiciones rápidas y eficacia en la línea de libres.

Central cerró la primera mitad con la última posesión: Cristian Zenclussen dispuso de dos tiros libres pero falló ambos; sin embargo, con el reloj en cero, Benjamín Lado tomó el rebote y convirtió en bandeja para dejar la ventaja en siete al llegar al descanso largo.

En el tercer cuarto emergió la figura de Cristian Zenclussen: el base santafesino asumió el mando ofensivo y, con ocho puntos consecutivos (incluidos dos triples), impulsó a Central a establecer una ventaja de dos dígitos. El local sostuvo además una intensidad defensiva muy alta, lo que le permitió correr la cancha y encontrar puntos rápidos.

Acto seguido, Castillo mantuvo su dominio en la pintura y Montani Wortzel agregó dos bombas consecutivas que llevaron la diferencia a 20 (64-44), desactivando por completo el poderío del puntero de la Conferencia Sur. Además, el alero aportó puntos por otras vías y su impacto en el tramo fue decisivo para que el equipo de Martín Pascal ingresara al último cuarto con una ventaja de +23.

En los minutos finales, Central no aflojó la intensidad, aun cuando Quilmes descontó desde el perímetro. Con los juveniles ya consolidados, Juan Siboldi y Benjamín Lado, el equipo sostuvo su agresividad ofensiva y terminó despidiéndose de su público con un triunfo categórico ante uno de los grandes candidatos al ascenso.

La semana próxima, el Rojinegro cerrará el 2025 con una exigente gira como visitante: el lunes frente a Centenario de Venado Tuerto, el miércoles ante Pergamino y el viernes contra Ciclista de Junín.

-Síntesis-

97/72

Central Entrerriano: Cristian Pérez 12, Cristian Zenclussen 18, Aquiles Montani Wortzel 22, Johu Castillo 14 y Mario Ghersetti 7 (fi), Lautaro Pividori 5, Nicolás Reynoso 0, Benjamín Lado 6, Juan Siboldi 13, Tomás Caballero 0, Simón Fux 0 y Valentino Berna 0. Entrenador: Martín Pascal.

Quilmes (MdP): Santiago Ludueña 14, Federico De Miguel 16, Joaquín Ríos 6, Pablo Alderete 0 y Derry Moore 11 (fi), Esteban De la Fuente 11, Leonel Luna 0, N’ Tío Diarra 7, Matías Dominé 4, Renzo Giacone 3 y Axel Marino 0. Entrenador: Javier Bianchelli.

Parciales: 23-20, 43-35 y 76-53.

Árbitros: Fabio Alaniz y Silvio Guzmán.

Estadio: J. M. Bértora (Central Entrerriano).