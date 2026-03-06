Central Entrerriano fue de menor a mayor en su último partido de la gira por la provincia de Buenos Aires y construyó una victoria épica para sostenerse como puntero de la Conferencia Sur, con un registro de 20 victorias y 7 derrotas, aunque con un partido más que Provincial de Rosario.

El conjunto de Gualeguaychú tuvo un comienzo flojo en ataque y el local, Gimnasia y Esgrima La Plata, lo aprovechó para anotar en transición con un desequilibrante Pelorosso y con altísima efectividad desde la línea (11/14). A la visita le costó encontrar tiros cómodos y recién comenzó a fluir en el cierre del primer cuarto, cuando emergió la figura de Aquiles Montani Wortzel, bien acompañado por Nicolás Reynoso.

En el segundo parcial, Central se puso rápidamente en partido con dos triples y un doble de Cristian Pérez para igualar el marcador. No obstante, el “Lobo”, tras un tiempo muerto, ajustó en defensa y volvió a despegarse en el marcador a puro triple, sacando siete puntos de ventaja en un trámite muy parejo.

Montani Wortzel también respondió desde el perímetro, Marcos Panozzo tuvo un buen pasaje en la pintura y Central llegó a pasar al frente por uno, antes de que el local volviera a dar vuelta el marcador y se fuera al descanso arriba por la mínima.

En el tercer cuarto se vio la versión más floja del rojinegro, que llegó a estar 11 puntos abajo. Todo hacía prever que el trajín de tres partidos en cinco días iba a pasar factura, pero en el último capítulo llegó la reacción. Central protagonizó una remontada épica, con Montani Wortzel decisivo desde larga distancia y también sumando en la pintura, con Cristian Zenclussen también letal desde la línea de 6.75.

El cierre fue dramático: una tapa de Reynoso le ahogó a Pelorosso el tiro que podía llevar la definición al suplementario y selló el triunfo visitante.

Central volvió a hacerse fuerte fuera de casa, en un estadio difícil, y cerró la gira por la provincia de Buenos Aires con dos victorias y una derrota, resultados que lo consolidan en lo más alto de la Conferencia Sur y lo dejan cerca de asegurar un objetivo importante: terminar entre los cuatro primeros que acceden a los playoffs.

El rojinegro volverá a presentarse el jueves 12, cuando reciba a Centenario de Venado Tuerto en el estadio José María Bértora.

-Síntesis-

86/88

Gimnasia: Raúl Pelorosso 13, Ezequiel Paz 11, Agustín Vergara 16, Joan Gutiérrez Conde 9 y Franco Barroso 9 (fi), Juan Ibarra 4, Juan Francisco Boffeli 21, Pedro Pérez Di Salvo 3 e Isidro Barbera 0. Entrenador: Fabián Renda.

Central: Lautaro Pividori 7, Cristian Zenclussen 11, Nicolás Reynoso 15, Aquiles Montani Wortzel 27 y Johu Castillo 3 (fi), Mario Ghersetti 8, Cristian Pérez 10, Marcos Panozzo 6 y Juan Siboldi 1. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 27-19, 45-44 y 69-60.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Rodrigo Reyes Borras

Estadio: Polideportivo Víctor Nethol (La Plata)

Fotos: Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata