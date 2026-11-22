Tras las derrotas en Pergamino y Junín, a las que se le suman los reveses en la primera gira por La Plata y Mar del Plata, Central Entrerriano buscará cortar la racha en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto y conseguir su bautismo triunfal como visitante en la temporada regular de la Liga Argentina de Básquet.

El conjunto rojinegro viene de perder el viernes ante Ciclista Juninense por 83 a 78, en una actuación que dejó mejores sensaciones que la caída del miércoles ante Pergamino. En Junín fue de menor a mayor, tras estar abajo por 20 puntos en un tramo del tercer capítulo y llegar al último cuarto con una desventaja de 14.

El equipo de Martín Pascal no ha logrado fuera de Gualeguaychú imponer su ritmo e intensidad defensiva y ha permitido que le conviertan más de 80 puntos. Por eso el objetivo será ajustar atrás para encontrar la confianza y fluidez en el ataque, que se caracteriza por sus transiciones, movimiento de bola y selección de buenos tiros a distancia. Pero para eso debe volver a encontrar la agresividad defensiva que lo caracteriza.

Uno de los aspectos positivos que dejó la derrota en Junín fue el muy buen ingreso de Benjamín Lado, quien promediaba menos de 6 minutos por partido y en la rotación que apostó Pascal para dar vuelta la historia, el juvenil local de 20 años contribuyó con 9 puntos y 5 rebotes en poco más de 11 minutos y fue parte del quinteto que cerró el partido.

Por el lado de Centenario, el equipo de Venado Tuerto tuvo un mejor comienzo de temporada que Central y en ocho presentaciones sumó cinco victorias y tres caídas. Su último partido fue el miércoles con triunfo como visitante frente a Deportivo Norte de Armstrong por 71-58.

El conjunto santafesino es uno de los pocos equipos que encontró regularidad en la ruta, donde logró dos de las cinco victorias. Asimismo, como local perdió en dos de sus cinco compromisos, por lo que es un buen indicio para los dirigidos por Martín Pascal en busca de la recuperación.

En cuanto al equipo, Centenario cuenta con un exjugador rojinegro como Cristian “Kiki” Zenclussen, quien promedia 4,9 puntos y 3,1 asistencias por partido en 25,3 minutos de acción. Los máximos anotadores en la temporada son Farid Celador (14,1), Máximo Araujo (11,6) y Gaspar Ruiz (11,1). Y cuenta con otros tres jugadores que sobrepasan el doble dígito: Matías Aristu (10,9), Jacob Tryon (10,8) y Messiah Jones (10,1).

¿Qué le queda a Central en lo que resta del 2026?

Tras la presentación en Venado Tuerto, Central volverá a jugar recién el 2 de diciembre en el José María Bértora ante Racing de Avellaneda; diez días después volverá a presentarse como local frente a Unión de Mar del Plata y disputará sus últimos tres partidos del año de visitante: el 17 ante Pico FC de General Pico, el sábado frente a Villa Mitre de Bahía Blanca y el 21 contra Deportivo Viedma.