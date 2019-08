Central comenzará el martes su pretemporada para la Liga Argentina

El entrenador confirmó a ElDia los detalles del inicio de la actividad. “El martes comenzaremos a trabajar para poder desarrollar las ocho semanas de preparación que tenemos pensadas con el cuerpo técnico. Estamos muy ansiosos, sabemos que la gente también tiene muchas ganas de que el equipo vuelva a entrenar, porque quedó muy enganchada con la temporada pasada y seguramente querrá estar presente también en lo que viene. Para nosotros también estará bueno poder volver a encontrarnos y empezar a trabajar sobre la temporada que viene”.

Panizza confirmó que “tenemos la idea de jugar cinco o seis amistosos a partir de la cuarta semana de trabajo. Tenemos en la ciudad la posibilidad de enfrentar a Neptunia o a Racing, hay equipos del Federal que podemos enfrentar y hemos mantenido contactos con Estudiantes de Concordia para poder jugar un ida y vuelta, siempre con la idea de no jugar contra los equipos que serán rivales durante la temporada, más allá de la cercanía con Parque Sur y Rocamora”.

Un tema importante que abordó el entrenador fue la situación actual con la contratación del extranjero. “Con la dirigencia estuvimos de acuerdo en dejar standby el tema del extranjero, principalmente porque la inestabilidad económica no nos da ningún tipo de garantías y el panorama con el dólar es muy diferente a cuando iniciamos las gestiones. Tenemos definido el jugador que queremos traer, pero preferimos no apresurarnos y esperar qué pasa con la economía del país”, dijo Panizza.

También el entrenador se refirió al controvertido tema de la Selección de Entre Ríos, especialmente por las complicaciones que se generaron para definir el equipo que disputará el torneo en Formosa. “Nosotros no recibimos ningún llamado de parte de la Federación, se que hablaron con algunos de nuestros jugadores, como Adrián (Forastieri) y Seba (Bernasconi), pero ambos definieron no formar parte de este proceso. El caso de Mateo (Díaz) es distinto, viene en ritmo y será una experiencia muy importante para un jugador de su edad. Creo que el cambio de fecha fue perjudicial para todos, de hecho muchas selecciones no pudieron repetir sus equipos del torneo pasado. Espero que en otros años no vuelva a pasar”.