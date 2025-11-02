Luego de haber logrado el ascenso y el título de campeón de la Liga Federal 2025, a fines de julio, Central Entrerriano comenzará a desandar esta noche su camino en la segunda división del básquetbol argentino.

Para afrontar su primera temporada en la Liga Argentina, la escuadra de calle España apostó a la base que ganó todo durante el primer semestre. A la continuidad de todo el cuerpo técnico, se le agregaron las renovaciones del ahora capitán Nicolás Ghersetti, Aquiles Montani Wortzel, Lautaro Pividori, Cristián Pérez y Marcos Panozzo, más los juveniles Juan Siboldi y Benjamín Lado. Asimismo, para completar el cupo de fichas mayores, sumó al ecuatoriano Johu Castillo, a Justo Catalín y, a último momento, al perimetral Nicolás Reynoso.

Por su parte, Deportivo Viedma, un equipo histórico en la categoría, arribó ayer a la ciudad y tendrá una gira por Entre Ríos de tres partidos, en este arranque de temporada. Luego del juego de esta noche en el “Bértora”, los de Río Negro visitarán mañana a La Unión de Colón y el miércoles a Rocamora de Concepción de Uruguay.

En cuanto a su plantel, el equipo patagónico confirmó para esta campaña la continuidad de figuras clave como el base Luciano Cáceres, quien viene de promediar 15,7 puntos por partido en la pasada edición. También se suman las altas del escolta Lisandro Fernández, proveniente de la Liga Nacional, y del pivote venezolano Keiver Marcano (22 años y 2,02 metros) como refuerzo extranjero, y el alero local Lucas González, con experiencia y arraigo en Viedma, continúa en el equipo.

A diferencia de Deportivo Viedma, Central Entrerriano tendrá una seguidilla de tres encuentros en el “José María Bértora”, ya que el jueves recibirá a Racing Club de Avellaneda y el lunes 10 a Unión del Mar del Plata.