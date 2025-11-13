Central Entrerriano inicia esta noche su mini gira por tierras santafesinas, donde disputará dos partidos en menos de 24 horas, tras la seguidilla de tres juegos consecutivos en el “José María Bértora” en el arranque de la Liga Argentina.

El conjunto rojinegro viene de vencer con autoridad a Unión de Mar del Plata por 104-84, aunque llega a Rosario con el plantel disminuido. Por un lado, el escolta Cristian “Kiki” Zenclussen –el fichaje de último momento en reemplazo del lesionado Justo Catalín– arribará recién el viernes al país, procedente del básquet chileno. Por otro, el capitán y referente Mario Ghersetti sufrió un esguince leve en el último encuentro y será exigido minutos antes del inicio.

Si el histórico interno no está en condiciones, Aquiles Montani podría ocupar la posición de ala-pivote, ingresando al quinteto inicial el base Cristian Pérez, de destacada actuación en los tres partidos anteriores. De confirmarse esa variante, el entrenador Martín Pascal dispondrá de solo ocho jugadores mayores para la rotación y podría apelar a los juveniles, en su intención de mantener un ritmo alto y presión constante en defensa.

Enfrente estará Provincial de Rosario, que comparte el mismo récord que Central (dos triunfos y una derrota). En su última presentación, superó como local a Ciclista de Junín por 82-77. Entre sus figuras se destaca Adrián Boccia, exjugador de Boca, Peñarol de Mar del Plata y la Selección Argentina, quien fue una de las claves en el triunfo ante los bonaerenses.