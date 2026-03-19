Central Entrerriano visitará desde las 21 a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el estadio José Martínez, con el primer objetivo ya asegurado: un lugar entre los cuatro mejores de la Conferencia Sur, que otorga la clasificación directa a los octavos de final (playoffs).

El rojinegro se ubica segundo, por detrás de Provincial de Rosario -que cuenta con dos partidos más-, y atraviesa un gran presente, con un registro de 21 victorias y apenas siete derrotas, incluyendo 16 triunfos en sus últimas 18 presentaciones.

El equipo de Pascal viene de vencer a Centenario de Venado Tuerto por 84 a 79, en lo que fue su penúltima presentación como local en el “José María Bértora”, donde cerrará la fase regular el viernes 27 frente a Ciclista de Junín.

La gira continuará el sábado en Río Negro, donde enfrentará a Deportivo Viedma, y se cerrará el lunes en La Pampa, ante Pico Football Club.

La delegación partió anoche a las 22.30 con un plantel de once jugadores: a los diez profesionales se suma el juvenil Augusto Portela.