LIGA ARGENTINA
Central, con el primer objetivo cumplido, enfrenta a Villa Mitre en el inicio de una exigente gira
Los dirigidos por Martín Pascal afrontarán esta noche el primero de tres partidos consecutivos como visitantes por el sur del país, en una seguidilla que incluirá paradas en la provincia de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa, y que marcará sus últimas presentaciones fuera de casa en la fase regular de la Liga Argentina.
Central Entrerriano visitará desde las 21 a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el estadio José Martínez, con el primer objetivo ya asegurado: un lugar entre los cuatro mejores de la Conferencia Sur, que otorga la clasificación directa a los octavos de final (playoffs).
El rojinegro se ubica segundo, por detrás de Provincial de Rosario -que cuenta con dos partidos más-, y atraviesa un gran presente, con un registro de 21 victorias y apenas siete derrotas, incluyendo 16 triunfos en sus últimas 18 presentaciones.
El equipo de Pascal viene de vencer a Centenario de Venado Tuerto por 84 a 79, en lo que fue su penúltima presentación como local en el “José María Bértora”, donde cerrará la fase regular el viernes 27 frente a Ciclista de Junín.
La gira continuará el sábado en Río Negro, donde enfrentará a Deportivo Viedma, y se cerrará el lunes en La Pampa, ante Pico Football Club.
La delegación partió anoche a las 22.30 con un plantel de once jugadores: a los diez profesionales se suma el juvenil Augusto Portela.