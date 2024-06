En el arranque de las semifinales de conferencias, Central Entrerriano le ganó -en un José María Bértora repleto y con un clima efervescente- a El Talar de Buenos Aires por 75-68 y quedó a un triunfo de la final por el ascenso.

Ahora, el equipo de Martín Pascal deberá viajar a Capital Federal para afrontar el lunes, a las 21, el segundo juego. En caso de perder, tendrá una cancha más con el tercer y decisivo punto de la llave, 24 horas después, también de visitante

Central jugó un primer cuarto extraordinario, porque sabía del poderío de su rival y de que internamente contaba con un plantel diezmado, producto de las lesiones de Zielinki y la no plenitud física de Mauricio Pane. Entonces, el local tenía que plasmar mucha intensidad y concentración en defensa.

En esos primeros diez minutos cumplió a raja tabla con esa premisa y obstaculizó el juego interior de El Talar, liderado por Federico Glimberg, un pivote robusto y que supera los 2 metros de altura, y Mateo Macrini, uno de sus principales anotadores.

El Rojinegro controló bien la zona pintada y obligó a los porteños a lanzar de tres puntos, aspecto en el que estuvieron con bajos porcentaje en ese pasaje inicial (0/5)

Mientras que, en ataque, Central tuvo muy buenos números en triples, con Nicolás Nieto y el capitán Carlos Benítez Gavilán como tiradores, como así también ganó muchos rebotes en canasto ajeno y aprovechó las segundas oportunidades. El mencionado Benítez Gavilán y Francisco Di Meo contribuyeron en el goleo desde la pintura y el local llegó a sacar once de luz en el cuarto y nueve al cierre del mismo.

En los primeros minutos del segundo capítulo, los de Martín Pascal sostuvieron el ritmo físico y basquetbolístico, pero con el correr del tiempo, a la visita le redituó la larga rotación y con jugadores más frescos, ajustó en la defensa y así encontró vías de gol, con los rompimientos al canasto y posteriormente con los lanzamientos a distancia. Facundo Pérez Banegas fue el puntal ofensivo de El Talar, que levantó una desventaja de once puntos y arribó al entretiempo con cuatro de distancia, liderados en el goleo por Facundo Pérez Banegas (10 en ese segmento).

Los 15 minutos de descanso fueron de suma utilidad para que el dueño de casa puedarecuperar energía y volver a defender duro y jugar con intensidad. Sin embargo, le costó encontrar el ritmo ofensivo en el primer tramo del cuarto. El Talar, por el contrario, con la mano caliente de Galo Terrera a distancia, sacó siete de luz. Central, empujado por su público que alentó sin cesar y le puso colorido y calor acorde a la importancia del partido, empezó a ganar confianza en la marca y en ataque levantó con la regularidad de Nieto, Benítez Gavilán y Di Meo, además de momentos ofensivo de los perimetrales Cristian Pérez y Leandro Quarroz sobre el final, para así llegar al último cuarto en ventaja por cuatro tantos.

En los diez minutos finales, con un enorme esfuerzo físico y con un gran compromiso defensivo del equipo, que no le permitió jugar cómodos las ofensivas del rival. La visita llegó a igualar el marcador en el arranque. Sin embargo, el Rojinegro mostró mucho temple y jerarquía de la mano de dos de sus hombres experimentados Benítez Gavilán y el diezmado físicamente Pane. El primero con un doble para sacar cuatro a falta de un minuto y el segundo con dos libres, a menos de 20 segundos para mantener esa distancia.

Los dirigidos por Martín Pascal defendieron a perfección la última posesión de El Talar, que perdió la bola por campo atrás, y consiguieron otro triunfazo que le permite soñar con el objetivo que es llegar a la final por el ascenso.

Central invicto de local en diez presentaciones en lo que va del torneo (crédito: MR Fotografía).

=Síntesis=



75/68



Central: C. Pérez 7, N. Nieto 15, L. Quarroz 9, C. Benítez Gavilán 17, F. Di Meo 16(fi). V. Maruri 3, B. Lado 0 y M. Pane 8. Entrenador: M. Pascal.



El Talar: L. Manrique 12, G. Terrera 11, F. Pérez Banegas 17, M. Macrini 11, F. Grimberg 7 (fi), M. Cuello 2, J. Barzatsqui 8, C. Solana 0, H. Pereyra 0, T. Nardelli 0. Entrenador: L. Genovese.

Parciales: 25-16, 35-39 y 54-50.

Árbitros: R. Abelardo - F. Giorello – E. Corradini.

Estadio: J. M. Bértora (Gualeguaychú).

El Dato

En el inicio de la otra semifinal de la Conferencia Sur, Regatas de San Nicolás derrotó como visitante a Pacifico de Neuquén por 95-94 y ahora tendrá dos posibilidades de sentenciar la serie en su cancha para acceder a la final y enfrentar al ganador de la llave entre Central o El Talar por uno de los ascensos.