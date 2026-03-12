Central Entrerriano, que comparte la punta de la Conferencia Sur con Provincial de Rosario y ganó 15 de sus últimos 17 partidos, buscará extender su gran momento y acercarse a su primer objetivo: asegurarse un lugar entre los cuatro mejores de la división, que acceden directamente a los octavos de final (playoffs).

Para alcanzar esa meta, el conjunto rojinegro necesita ganar dos de los cinco encuentros que le restan en la fase regular, independientemente de los resultados de sus perseguidores. En caso de conseguir una victoria esta noche, podría afrontar la última gira —el 19 ante Villa Mitre de Bahía Blanca, el 21 frente a Deportivo Viedma y el 23 contra Pico FC— con la clasificación prácticamente asegurada.

De todos modos, por el gran presente que atraviesa el equipo, el objetivo también pasa por pelear hasta el final por el primer puesto de la conferencia junto a Provincial. Actualmente ambos comparten el liderazgo, aunque en caso de igualdad en las posiciones finales la ventaja favorecería a los rosarinos, que se impusieron en el desempate particular entre ambos.

En cuanto a su rival, Centenario de Venado Tuerto llega tras caer como local frente a Unión de Mar del Plata, en un partido que comenzó el lunes por la noche y debió completarse el martes por la mañana debido a un problema en el sistema lumínico del estadio.

El conjunto santafesino atraviesa una campaña irregular y suma 14 triunfos y 13 derrotas, registro que lo ubica noveno en la tabla, dentro de la zona de reclasificación.