Central dejó el alma, ganó un partidazo y empató la serie

Sin embargo el Rojinegro perdió claridad en sus ataques y en defensa tuvo problemas para controlar el mejor juego de Lanús, que de la mano de un Funes inspiradísimo en ofensiva, se acomodó mejor y cerró al frente 23-19 al cabo de un intenso primer cuarto.

En el segundo parcial, los dos rotaron y esta vez fue Central el que tuvo buenas respuestas en la banca. Fue a cancha Forastieri, pero lo más importante estuvo en los ingresos de Ledesma y Caire, que aportaron buenos puntos para que Central se sostuviera en juego.

Sin embargo Lanús no mermó su intensidad en ataque, con Funes y Trímboli como baluartes y conducidos por un lucido Jerez Pilotti, que tuvo pasajes lujosos en su juego para que su equipo se mantuviera al frente. Parecía que Lanús se acomodaba mejor, pero un buen reingreso al partido de Bernasconi y la aparición de Gastón Córdoba con dos triples y otro bombazo de Lolo Capponi, permitieron que Central achique y vuelva a colocarse en partido.

Lanús no insistió tanto con Chaine en el juego interior, pese a que el pivot casi siempre que recibió cerca del aro tuvo claridad para definir, pero el Granate optó por buscar lastimar en el perímetro. Central estuvo claro para cerrarlo, con dos notables defensas de Córdoba y un doble de Bernasconi, para cerrar el primer tiempo con los locales arriba apenas 48-47.

El tercer cuarto arrancó complicado para Central, porque Lanús le clavó un parcial 11-1 que permitió despegarse a los locales, comandados por Kevin Jerez Pilotti y con un buen aporte de Trímboli. Central estuvo tres minutos contrariado, porque tiro buenos lanzamientos pero no convirtió y del otro lado el Granate le hizo pagar caro las distracciones defensivas. Sin embargo apareció el coraje, primero Córdoba con un par de buenas conversiones, enseguida se prendió Bernasconi ganando de guapo bajo los canastos y de a poco la diferencia empezó a achicarse. Lanús no tuvo la misma intensidad de los minutos iniciales, los tiros que entraron en el primer tiempo no ingresaron y Central se la jugó para achicar, hubo un triple de Capponi, dos libres de Nacho y una entrega descomunal de Bernasconi para equilibrar las cosas y cerrar el partido 69-67 abajo.

El último cuarto mostró errores repartidos de ambos lados, pasaron 3 minutos convirtiendo apenas un doble por lado. Cuando parecía que Lanus volvía a tomar el control, Central apareció en toda su dimensión, con Bernasconi gigante en los dos tableros, inclusive jugando lesionado, Nacho manejando los hilos y Córdoba apareciendo con rebotes y conversiones de enorme valor.

En los dos últimos minutos, Lanús perdió a Chaine e Ibáñez Paz por faltas y no tuvo la misma claridad para cerrar el partido. Y Central tuvo todas las luces encendidas para ganarlo, con Córdoba y Bernasconi dejando la piel en cada pelota, Forastieri aportando claridad al juego y todos empujando del carro para quedarse con un triunfo tremendo, sufrido y festejado hasta la afonía por los casi 200 hinchas que deliraron con el triunfo.

La serie está empatada, Central tendrá la chance inmejorable para poder hacerse fuerte en el Bértora y volver a escribir una página histórica. Será tiempo de esperar al jueves para el tercer partido, con la ilusión intacta y el corazón latiendo a mil.

FICHA

Lanús 82

K. Jerez Pilotti 13

F. Funes 17

L. Ibáñez Paz 8

M. Trímboli 14

S. Chaine 22

M. Franchino 3

M. Marín Lucero 3

N. Pacciotti 2

J. Quercetti 0

DT: Ezequiel Vallet

Central Entrerriano 88

I. Fernández 13

L. Capponi 8

A, Madera 6

G. Córdoba 16

S. Bernasconi 28

N. Ledesma 5

T. Ludueña 1

M. Caire 7

A. Forastieri 4

DT: Mariano Pannizza

Estadio: Antonio Rottilli – Parciales: 23-19; 48-47; 69-67 – Árbitros: C. Herrera, G. Martínez, S. Giannino.