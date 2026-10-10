Central Entrerriano venció anoche como visitante a Tomás de Rocamora por 91 a 82, en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay, y cerró su etapa de preparación de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina.

Juan Siboldi fue la gran figura del encuentro y el máximo anotador del conjunto rojinegro, con 22 puntos, incluidos seis triples. Manuel Gómez aportó 12 unidades, mientras que Fausto Moussa, Damián Pineda y Justo Catalín sumaron 11 cada uno. Para Catalín, además, fue una noche especial, ya que volvió a sumar varios minutos de juego después de casi un año, tras recibir el alta médica por la rotura de ligamentos sufrida el pasado 2 de noviembre.

En el conjunto local se destacaron Valentino Occhi, con 17 puntos, y Lucas Latorre y Jeremías Diotto, ambos con 13.

Central marcó diferencias desde el inicio y dominó con claridad el primer cuarto, en el que llegó a sacar 14 puntos de ventaja para cerrar el parcial 34-22. En el segundo período, Rocamora ajustó su defensa, frenó el goleo visitante y logró reducir la diferencia a nueve unidades antes del descanso largo: 45-36.

Crédito: Prensa Rocamora.

El tercer cuarto quedó marcado por un incidente que opacó el desarrollo del amistoso. Un encontronazo entre Tomás Losada, de Rocamora, e Ignacio Ortega, de Central, derivó en una gresca en la que intervinieron otros jugadores y miembros de ambos bancos. Tras varios minutos de tensión, la situación se calmó, aunque los dos protagonistas fueron expulsados. El parcial concluyó con Central al frente por 67-57.

En el último período, Rocamora salió decidido a revertir el resultado, mejoró su rendimiento y fue recortando la diferencia hasta quedar a cuatro puntos. Incluso logró pasar al frente con un triple de Valentino Occhi (70-69), pero Central reaccionó en el momento justo. Con Siboldi encendido desde el perímetro y aportes oportunos de Gómez y Catalín, el rojinegro recuperó el control y terminó sellando el triunfo por 91 a 82.

Crédito: Prensa Rocamora.

De esta manera, el equipo de Martín Pascal concluyó los amistosos de pretemporada con un balance de cuatro victorias y una sola derrota, una preparación que le permitió llegar con buenas sensaciones al inicio de la competencia oficial.

El próximo viernes, a las 20.30, Central hará su debut en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en condición de visitante. La gira continuará en Mar del Plata, donde el domingo 18 se medirá con Quilmes y el martes 20 enfrentará a Unión. El estreno ante su público será el sábado 24, cuando reciba a Pergamino Básquet.