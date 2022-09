En un formato insólito y que sufrió un inexplicable cambio durante el mismo desarrollo del torneo, se jugaron ayer las semifinales del Top 6 Provincial de rugby, donde Central Entrerriano, que había ganado con holgura la fase regular y debió haberse consagrado campeón, tuvo que jugar ante San Martín de San Jaime, que finalizó cuarto, en una de las semifinales.

En cancha del Rojinegro en Parada 7, el equipo centralista tuvo que batallar para quedarse con el partido por 17-6 contra un rival que si bien complicó, no puso en peligro el triunfo del equipo de la ciudad.

Los puntos del Rojinegro llegaron con un try de Juan Pablo Gusmerolli a los 8 minutos de la etapa inicial y un nuevo try de Agustín Espósito cuando se jugaban 25 minutos del primer tiempo. La última conquista fue por intermedio de un try penal de Álvaro Ramos que selló la victoria y el pasaje a la final para el conjunto de Alfonso Casenave y José Guidoni.

Central formó con Luciano Vela, Juan Piri Bogoni, Lucas Yakel, Jonathan Casco, Facundo Corujo, Iván Rébora, Agustín Espósito, Matías Guidoni, Joaquín Alippi, Martín Cincunegui, Juan Pablo Gusmerolli, Renato Veronesi, Álvaro Ramos, Antonio Greissing y Diego Romero, ingresando durante el juego Damián Campostrini, Franco Carmona, Cristian Fernández, Claudio Eckerdt, Agustín Barrere, Tomás Mazucchi, Juan Benedetti y Nicolás Bertana.

En el restante partido semifinal, Espinillos de Concordia derrotó como visitante a Colón RC 24-19 y se clasificó para enfrentar a Central Entrerriano en el choque decisivo, mientras que por el quinto puesto, en el partido de ida, Carpinchos superó a Salto Grande de Concordia 41-26.