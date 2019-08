Central derrotó a Independiente en un partido caliente por la permanencia

Al ganador no le sobró nada. Es más jugó mal, y pese a contar con ventaja numérica en buena parte del encuentro, no supo sacar provecho. Llegó muy poco al arco defendido por De La Fuente y se limitó a aguantar el resultado.

Si bien las condiciones climáticas, fuerte viento cruzado, no ayudaron, Central e Independiente defraudaron. Se esperaba mucho más de dos equipos necesitados de puntos para salir de los últimos lugares de la tabla. Fundamentalmente Independiente, elenco que junto a Juvenil del Norte está perdiendo la categoría. El inicio del juego encontró a dos equipos nerviosos, dubitativos, jugadores que trataron de no comprometerse nunca. Es así que se sucedieron los pelotazos de uno y otro lado. Y fue precisamente a través de un pelotazo que llegó el único grito de la tarde. Corría el minuto 15, cuando Central tuvo un tiro libre a su favor. Desde el sector izquierdo vino el “bochazo” al área que De la Fuente rechazó con los puños. Despeje corto que cayó en la cabeza de Sergio López. El volante, mide 1,60, no desaprovechó la oportunidad. Rápido de reflejos metió un frentazo justo que tomó caminando al arquero y se transformó en el único tanto del encuentro. De ahí en más se multiplicaron los pelotazos y las discusiones. Poco a poco el partido se le fue yendo de las manos a Fabricio Molina que debió recurrir a las tarjetas amarillas. En el final del primer tiempo con dos equipos nerviosos, bancos que protestaban todo, Molina expulsó a Santiago De Lisi por doble amonestación. El volante, visiblemente alterado, se fue del campo de juego protestando por el fallo del árbitro que minutos antes había expulsado al profesor Gastón Piccini, integrante del cuerpo técnico “Rojo”.

Segundo tiempo

Pese a contar con un jugador menos, Independiente adelantó sus líneas en procura del empate que casi alcanza luego de una salida en falso del arquero Fernando Margalot que salvó en la línea Agustín Duarte, lateral izquierdo de Central, luego de un remate mordido de Matías Almada.

A los 28´, cinco minutos después de haber ingresado, Carlos Villarreal (CE) le entró, con las dos piernas, muy mal a Renzo Maestrutti, ganándose la tarjeta roja. Negligencia de un jugador experimentado que había reemplazado a Christian Blanco.

Independiente trató de juntarse en ofensiva, buscar una grieta en la defensa de Central, pero no encontró resquicios. Fernando Cotal, junto a sus compañeros de defensa, reventaron toda pelota que merodeaba cerca del área.

Ganó Central, perdió el fútbol en un encuentro de pobrísimo nivel técnico, quedando claro el mal momento futbolístico de los dos equipos.