LIGA ARGENTINA
Central despide la fase regular ante Ciclista Juninense en el “Bértora”
El conjunto rojinegro aseguró el segundo puesto de la Conferencia Sur y ya piensa en los playoffs por el ascenso.
Central Entrerriano cerrará esta noche la fase regular de la Liga Argentina de Básquet, cuando reciba desde las 21 en el estadio “José María Bértora” a Ciclista Juninense.
El equipo dirigido por Martín Pascal llega tras su última gira por el sur del país, en la que sumó un triunfo y dos derrotas, y acumula dos caídas consecutivas, algo inédito en la temporada.
De todos modos, el conjunto rojinegro ya aseguró el segundo puesto en la Conferencia Sur y avanzará directamente a los octavos de final, instancia en la que contará con ventaja de localía frente a un rival de la misma conferencia.
Central cuenta con un récord de 22 victorias y 9 derrotas, apenas por detrás del líder Provincial de Rosario (23-8), y buscará estirar su gran fortaleza en casa, donde acumula 13 triunfos consecutivos y solo perdió en su segunda presentación ante Racing de Avellaneda.
Por su parte, Ciclista, que viene de caer el lunes ante La Unión y el miércoles frente a Rocamora en su gira por Entre Ríos, se despedirá de la temporada tras asegurar la permanencia, aunque con la deuda de no haber alcanzado la reclasificación.