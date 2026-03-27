Central Entrerriano cerrará esta noche la fase regular de la Liga Argentina de Básquet, cuando reciba desde las 21 en el estadio “José María Bértora” a Ciclista Juninense.

El equipo dirigido por Martín Pascal llega tras su última gira por el sur del país, en la que sumó un triunfo y dos derrotas, y acumula dos caídas consecutivas, algo inédito en la temporada.

De todos modos, el conjunto rojinegro ya aseguró el segundo puesto en la Conferencia Sur y avanzará directamente a los octavos de final, instancia en la que contará con ventaja de localía frente a un rival de la misma conferencia.

Central cuenta con un récord de 22 victorias y 9 derrotas, apenas por detrás del líder Provincial de Rosario (23-8), y buscará estirar su gran fortaleza en casa, donde acumula 13 triunfos consecutivos y solo perdió en su segunda presentación ante Racing de Avellaneda.

Por su parte, Ciclista, que viene de caer el lunes ante La Unión y el miércoles frente a Rocamora en su gira por Entre Ríos, se despedirá de la temporada tras asegurar la permanencia, aunque con la deuda de no haber alcanzado la reclasificación.