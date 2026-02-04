Esta noche, desde las 21 horas, el Central Entrerriano enfrentará en el estadio “José María Bértora” a Gimnasia y Esgrima La Plata, con el objetivo de volver a la senda del triunfo después de la derrota sufrida el viernes pasado a manos de Racing de Avellaneda, que le cortó una racha de siete victorias seguidas.

El equipo de Martín Pascal, que se ubica entre los tres primeros de la Conferencia Sur, se enfrentará a su inmediato perseguidor, el Lobo platense, que cerrará su gira por Entre Ríos luego de caer el domingo por 17 puntos ante La Unión en Colón, y de recuperarse el lunes pasado con un triunfo categórico sobre Rocamora, en Concepción del Uruguay.