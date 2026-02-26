Central Entrerriano recibirá esta noche, desde las 21, a La Unión de Colón en un duelo siempre esperado por el público rojinegro, que ya celebró ante su acérrimo adversario en el cruce disputado como visitante el pasado 16 de enero.

El conjunto de Gualeguaychú atraviesa el mejor momento de la Conferencia Sur: ganó 12 de sus últimos 13 partidos y se ubica como escolta, a solo un triunfo del líder Provincial de Rosario, que además tiene un encuentro más disputado.

El equipo de Pascal cerrará esta noche una seguidilla de tres presentaciones consecutivas como local antes de iniciar una exigente gira que incluirá dos compromisos en Mar del Plata frente a Unión y Quilmes, y otro ante Gimnasia y Esgrima en La Plata.

Central disputó su último encuentro hace ocho días, cuando superó con claridad —por más de 20 puntos— a El Talar de Buenos Aires, rival que también fue la última presentación de La Unión, que se impuso por 75 a 68 en el estadio Carlos Delasoie.

Ambos llegan en alza al clásico entrerriano, aunque los colonenses arriban con sed de revancha tras la derrota sufrida como locales hace poco más de un mes, cuando el rojinegro se impuso por 85 a 80 y le quitó el invicto en su cancha.

Los dos equipos son protagonistas de la competencia y se mantienen en puestos de clasificación directa a los playoffs dentro de la Conferencia Sur. Central marcha segundo con récord de 17 victorias y 6 derrotas, mientras que La Unión acumula 16 triunfos y 7 caídas.

La jornada del jueves se completará con otro duelo entre animadores de la tabla: el líder Provincial de Rosario (18-6) recibirá desde las 21 aLcuarto Gimnasia y Esgrima La Plata (16-8).