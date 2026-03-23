Central Entrerriano pondrá fin a una exigente seguidilla de tres partidos como visitante en cinco días, cuando esta noche, desde las 21 horas, visite a Pico Football Club, en lo que será su penúltimo juego en esta primera parte de la temporada de la Liga Argentina de Básquet.

El rojinegro llegará en la mañana de hoy a tierras pampeanas desde Viedma, Río Negro, donde el sábado cayó sin atenuantes frente a Deportivo Viedma por 78 a 60, en un partido en el que acusó el desgaste del jueves, cuando venció a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 72 en el inicio de esta gira.

Cabe destacar que, en este sprint final de la fase regular, Central solo juega por tratar de arrebatarle el primer puesto de la Conferencia Sur a Provincial de Rosario, aunque no depende de sí mismo, ya que necesita que los rosarinos pierdan el juego que les resta y ganar el partido de esta noche y el del próximo viernes en el “Bértora”, ante Ciclista de Junín, en su última presentación de la fase regular.

El objetivo de Martín Pascal y sus dirigidos es, en estos dos partidos, alcanzar la mejor versión de cara a los playoffs (octavos de final), instancia a la que accedió directamente y que empezará a disputar en la segunda mitad de abril.

En cuanto a su rival, Pico FC se ubica en la sexta posición y su meta es ganar los dos juegos que le restan para tener aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros y evitar la instancia de reclasificación.