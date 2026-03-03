Central Entrerriano visitará esta noche, desde las 21 horas, en el estadio José Martínez de Mar del Plata, a Quilmes, en un encuentro que afrontará por primera vez como líder de la Conferencia Sur, en lo que será su vigesimosexta presentación en la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

El equipo de Martín Pascal arrastra una fantástica racha de siete victorias consecutivas y 14 en sus últimas 15 presentaciones, que lo ubican con la mejor actualidad de la temporada en las dos conferencias.

Con un récord de 18 triunfos y 6 derrotas, el rojinegro buscará un nuevo éxito en la ruta para sostener el primer puesto en la conferencia, a partir de la derrota que sufrió anoche Provincial de Rosario en su visita a La Unión de Colón por 78 a 77, con un triple agónico de Guido Cabrera.

Central inició la gira bonaerense el domingo con un sólido triunfo ante Unión de Mar del Plata (81-68) y la cerrará el jueves en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata frente a Gimnasia y Esgrima.