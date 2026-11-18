Central Entrerriano inicia este miércoles un nuevo periplo fuera de Gualeguaychú por la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21 horas, el conjunto dirigido por Martín Pascal visitará a Pergamino Básquet en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, en lo que será su novena presentación en la temporada regular y el puntapié inicial de una exigente gira de tres partidos en cinco días. El encuentro contará con el arbitraje de José Luis Lugli y Matías Sotelo.

El Rojinegro llega a este compromiso con un registro equilibrado de cuatro victorias y cuatro derrotas (4-4), pero con una cuenta pendiente fuera de su casa: hasta el momento, perdió los tres encuentros que disputó en condición de visitante en el arranque del certamen.

Sin embargo, el ánimo y el funcionamiento del equipo crecieron exponencialmente en las últimas semanas gracias a una larga estadía en el estadio “José María Bértora”, donde afrontó cinco juegos consecutivos con un saldo muy positivo de cuatro triunfos y apenas una caída. En su última presentación, Central viene de quedarse con el duelo entrerriano frente a Tomás de Rocamora por un ajustado 75 a 73, resultado que reafirmó su fortaleza en casa antes de salir nuevamente a la ruta.

El choque de esta noche marcará el segundo cruce entre ambos en la fase regular. El antecedente inmediato favorece ampliamente al elenco de nuestra ciudad, ya que el estreno de Central como local en la presente campaña fue precisamente ante Pergamino Básquet, ocasión en la que se impuso con contundencia por 90 a 68.

El compromiso en territorio bonaerense será apenas la primera escala de un viaje cargado de acción para el plantel de Martín Pascal. Tras el duelo de esta noche, la delegación rojinegra continuará su recorrido hacia Junín, donde el viernes se medirá ante Ciclista Juninense. Finalmente, cerrará la gira el domingo en Venado Tuerto, enfrentando a Centenario.

Racing inicia los cuartos de final de la Liga Provincial en Santa Elena

Con el impulso de haber barrido la llave de octavos ante Ciclista de Paraná —resultado con el que ya aseguró su clasificación a la próxima Liga Provincial—, Racing pone primera esta noche en los cuartos de final del certamen entrerriano. Desde las 21 horas, el equipo conducido por Cristian Delgui visitará a Urquiza en Santa Elena, en el encuentro inaugural de una serie al mejor de tres juegos en la que el conjunto de Gualeguaychú cuenta con desventaja de localía.