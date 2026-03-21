Central Entrerriano visitará esta noche, desde las 21.30, en el estadio “Ángel Cayetano Arias”, a Deportivo Viedma, en lo que será su segunda presentación en la gira por el sur y la penúltima en condición de visitante en esta primera parte de la temporada.

El conjunto rojinegro, que ya se aseguró terminar al menos entre los tres primeros de la Conferencia Sur y clasificar directo a los playoffs (octavos de final), prolongó su gran actualidad en el torneo, luego de superar el jueves por la noche –en suplementario- a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 72, tras igualar en 66 durante el tiempo regular.

En comunicación con este medio, Martín Pascal analizó lo que dejó el triunfo ante los bahienses y lo que resta de la gira. En cuanto a la victoria lograda en el primero de los tres juegos, el entrenador describió: “Son equipos que nos sacan de nuestro ritmo, no nos dejan fluir en transición y nos llevan a jugar más estático, que es donde más nos cuesta. Pero en este partido valoro que, aunque no tuvimos buenas sensaciones en ataque, el equipo mantuvo la intensidad y el foco defensivo para seguir en juego. Además, en la prórroga encontramos algunas conversiones que nos dieron ventaja y atrás seguimos sólidos, ellos casi no convirtieron de cancha y eso nos permitió cerrar el partido a nuestro favor”.

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Sobre la continuidad de la seguidilla de tres encuentros de visitante y el haber cumplido el objetivo de al menos ganar un juego, destacó: “Sabemos que todas las giras son duras, por los kilómetros, los rivales y el desgaste físico y mental. Por eso es importante arrancar ganando, te da confianza y tranquilidad. Pero este equipo es ambicioso, no nos conformamos con un triunfo: vamos a buscar más, porque queremos pelear por el número uno de la Conferencia Sur”.

En lo que respecta a Deportivo Viedma, a quien Central superó como local en su debut en la temporada, Pascal describió: “Es un equipo que de local se hace fuerte y que ha ido de menor a mayor. Hoy está entre los ocho mejores y pelea por llegar bien a los playoffs. Mantiene una base de años, conoce la categoría y sabe lo que juega. Va a ser un rival duro y una cancha difícil, así que tendremos que seguir mejorando para poder ganar y conseguir nuestro segundo triunfo de la gira”.

El conjunto rionegrino viene de caer el pasado lunes ante Villa Mitre, también en Bahía Blanca, por 83 a 77 y se ubica en el octavo puesto de la conferencia sur con un registro de 16 victorias y 14 derrotas, con el objetivo de terminar entre los ocho primeros para contar con ventaja de localía en los cruces de reclasificación, que se jugarán del 1º al 13 de abril.

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Por su parte, Central (22 triunfos y 7 caídas) marcha como escolta del líder Provincial de Rosario (23-7), con un partido menos y con el objetivo de arrebatarle el primer puesto en los tres partidos que le restan para finalizar la fase regular.

Tras el partido de esta noche, el equipo de Gualeguaychú viajará a La Pampa para enfrentar el lunes a Pico Football Club, mientras que el viernes 27 cerrará como local ante Ciclista Juninense.

¿Qué necesita Central para quedarse con el 1 de la Conferencia Sur?

Con el primer objetivo ya asegurado -terminar entre los cuatro primeros y clasificar directo a los playoffs-, el nuevo desafío para el equipo dirigido por Martín Pascal es quedarse con el número uno de la Conferencia Sur al cierre de la fase regular. Para lograrlo, deberá ganar al menos dos de los tres partidos que le restan y esperar que Provincial de Rosario pierda uno de los dos que aún debe disputar. Otra alternativa es que el conjunto rojinegro gane solo uno y que el equipo rosarino pierda ambos encuentros, ya que, en caso de igualdad en puntos, la diferencia de gol favorece a Provincial.