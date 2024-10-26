Central Entrerriano se clasificó a los cuartos de final del Torneo Pre-Federal de básquet entrerriano, denominado oficialmente Superliga Provincial “40 años”, al barrer su llave de octavos contra Ferrocarril de San Salvador en dos juegos.

El equipo de Martín Pascal, que el miércoles se había adelantado en la serie, con categórico triunfo como local por 25 puntos, se impuso anoche con autoridad en la ciudad conocida como la Capital Nacional del Arroz por 81 a 70 y logró así su primer objetivo: aseguró la plaza para la Liga Federal 2025.

En San Salvador, Central ganó con comodidad, aunque fue de menor a mayor en su producción. En el inicio del juego, Ferro prevaleció desde los triples (dos) del gualeguaychuense José Luis Melchiori, ex Rojinegro, y se adelantó 8-3, pero los de Martín Pascal resurgieron desde el poderío ofensivo de Lautaro Pividori y del eterno Mario Ghersetti en la pintura, para pasar al frente y cerrar el primer chico tres porotos arriba.

En el segundo capítulo se vio la mejor versión del equipo local y la más deslucida de la visita. Ferro lastimó con los tiros a distancia como arma principal. De hecho, después una leve ventaja de seis tantos, que luego los de Gualeguaychú remontaron, el Verde de San Salvador se despegó a siete al cierre de la primera mitad, con un triple agónico de Melchiori.

En el segundo tiempo del partido, a partir del arranque del tercer cuarto, Central Entrerriano impuso toda su jerarquía en el terreno de juego y rápidamente levantó la desventaja en el tanteador, aunque recién a falta de dos minutos, con un triple de Ghersetti, volvió a pasar al frente.

En ese período, emergió la figura de Mauricio Pane para Central, quien terminó de ser la figura excluyente del juego con 26 canastas, y en los últimos 60 segundos lideró al equipo rojinegro que sacó dos posesiones cortas de ventaja, es decir cuatro puntos.

En el cuarto capítulo, la parte física fue otro factor favorable para el equipo de Martín Pascal. Aunque Central marcó amplias diferencias desde la jerarquía de sus nombres. Con un encendidísimo Pane, bien complementado por su compañero de zaga, Ghersetti, y por el tándem de bases Cristian Pérez – Pividori, Central Entrerriano sacó por primera vez en el partido ventaja de dos dígitos, con una máxima que llegó a ser de 15, y se encaminó a un triunfo cómodo y por consecuente a la clasificación a cuartos de final.

Pero el logro más importante de la victoria en San Salvador fue haber asegurado la clasificación a la Liga Federal 2025, su primer objetivo. Ahora como frutilla del postre irá por el título de campeón entrerriano, a partir del miércoles que viene.

-Síntesis-

70-81

Deportivo Ferrocarril: J. L. Melchiori 13, S. Challió 16, F. Pividori 5, E. Carnagui 2, F. Coronel 3 (fi), C. Gerard, L. Bermúdez 14, G. Arralde 7. Ent. L. Correa.

Central Entrerriano: C. Pérez 15, L. Pividori 15, L. Quarroz 7, M. Pane 26, M. Ghersetti (fi), A. Hillebrand 2, V. Maruri 0, J. Siboldi 0 y B. Lado. Ent. M. Pascal.

Parciales: 16-19, 42-35, 58-62.

Árbitros: G. Delsart – M. Tesoro.

Estadio: Deportivo Ferrocarril (San Salvador)