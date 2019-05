Central Entrerriano busca cerrar la serie ante Bell y meterse en la llave por el ascenso

Central buscará dar en tierras cordobesas el paso que le falta para meterse en la llave por el ascenso. El Rojinegro viajó a Bell Ville con ventaja de dos partidos, luego de haber ganado con autoridad ambos encuentros en la ciudad y con el objetivo de poder cerrar la serie esta misma noche para tener asegurado un lugar entre los mejores cuatro equipos del torneo, que pelearán por el ascenso a la Liga Argentina.

El plantel de Central viajó pasado el mediodía del lunes y por la noche entrenó en el gimnasio de Club Bell, con muy buen ánimo y sin lesionados, contando con la totalidad de la plantilla para afrontar el choque de esta noche. El entrenador Mariano Panizza dijo a ElDia que “el objetivo es poder ganar el martes, sabemos que Bell como local se potenciará, tratarán de complicarnos nuestro juego y tendrán el aliento de su público. De todos modos, el equipo está bien, confiamos en nuestro potencial para poder hacer diferencias y ganar la serie”.

Asimismo, el DT Rojinegro no quiso adelantar pasos. “Primero hay que tratar de cerrar la serie con Bell, si podemos hacerlo en tres o cuatro juegos, mucho mejor, porque tendremos tiempo para descansar y enfocarnos en el próximo objetivo. Pero sería irresponsable e irrespetuoso de nuestra parte hablar de una final por el ascenso cuando todavía no hemos cerrado la llave. Hay que seguir enfocados en nuestras cosas, no adelantar etapas y estar preparados para lo que viene. Si bien ganamos con buena diferencia los dos partidos en nuestra cancha, de visitante será otro panorama y buscaremos estar a la altura de la exigencia”, sentenció.

Central se mostró muy superior a Bell en varios pasajes de los dos partidos, especialmente en el segundo choque, donde lastimó con el tiro a distancia, tuvo altísimos porcentajes de eficacia y también pudo prevalecer con su defensa para neutralizar el juego de los cordobeses.

El tiro a distancia fue uno de los puntos claves, Forastieri y Capponi vienen de meter 7 triples cada uno en el choque del pasado viernes, pero también Central tuvo buenos momentos en el juego interior con Bernasconi y Ledesma, Nacho Fernández volvió a mostrar sobriedad en la conducción y también aportó goleo, Córdoba y Madera, sin lucir, volvieron a tener momentos interesantes lo mismo que Ludueña, que le dio buenos minutos defensivamente al equipo.

Del lado de Club Bell la única duda pasa por la forma física de Emiliano Martina, que sigue con una fuerte contractura en un aductor que le dejó casi sin jugar en los dos partidos que se jugaron en el Bértora. El ala pivot no fue exigido en Gualeguaychú pero seguramente tratará de sumar mayor cantidad de minutos para alargar la rotación de su equipo, además de lo que representa el jugador de mayor experiencia que tiene el equipo de Fernando Aguilar. Por otra parte, el escolta Lucas Machuca evolucionó en buena forma del golpe sufrido en el primer juego y estará a disposición del entrenador para el choque de esta noche.

PROGRAMACIÓN

Juego 3

21.00 Atalaya de Rosario – Villa Mitre (Árbitros: G. Grondona, M. Pietromónaco, M. Dell Aquilla)

21.30 Zárate Básquet – Talleres Tafí Viejo (Árbitros: C. Herrera, V. Soldano, S. Giannino)

22.00 Club Bell – Central Entrerriano (Árbitros: J. Zweiffel, G. Ponce Rosso, A. Briceño)

22.00 San Martín Curuzú Cuatiá – Lanús (Árbitros: M. Pérez, A. Mudski, A. Biset)