Esta noche, en el “José María Bértora”, se disputará el segundo juego de las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Federal, donde está en juego una plaza para la próxima temporada de la segunda categoría del básquetbol argentino.

El primer punto quedó para Pérfora de Plaza Huincul, el domingo pasado: se impuso como local por 83 a 77, logró ventaja en la serie y quedó a un triunfo de lograr el ascenso. Ahora la definición se trasladará y se resolverá en Gualeguaychú, donde Central Entrerriano buscará dar vuelta la historia y quedarse con la gloria.

En Neuquén, el equipo de Martín Pascal cortó una tremenda racha de ocho victorias seguidas en estos playoffs y deberá ganar esta noche para forzar el tercer juego decisivo, que se disputaría mañana (20.30 horas), también en el “Bértora”.

“El equipo está bien de cara al partido porque, como lo hicimos durante toda la temporada, fuimos competitivos allá y estuvimos a dos posesiones de traernos la victoria así que dentro todos nos volvimos satisfecho”, manifestó el interno Aquiles Montani Wortzel a Ahora ElDía sobre la actuación de Central en el primer juego de la serie.

“La clave para hoy es tratar de que nos hagan tantos puntos de contragolpe e intensificar un poco más la marca en el uno contra uno, que obviamente son buenos en esa faceta”, expresó sobre los aspectos a ajustar para lograr la victoria que nivele la serie, en relación a lo que fue el partido en Plaza Huincul. Y agregó: “Debemos lograr que no corran tanto la cancha, es decir, aplicar nuestro plan defensivo que nos trajo hasta acá, porque después adelante nuestro juego fluye. Allá, por momentos se dio y por otro no, como así también repercutió lo desgastante que fue el viaje, pero no es excusa, ya dimos vuelta la página y estamos enfocados en ganar y definir todo el domingo”.