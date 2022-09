Ante un estupendo marco en Parada 7, Central Entrerriano y Espinillos de Concordia definieron el Top 6 Provincial de rugby, en una instancia a la que no se tendría que haber llegado, pero con el torneo en marcha, la UER incluyó el formato de semifinales y finales, que en definitiva, terminaron coronando campeones a los Rojos concordieneses.

Espinillos se adelantó en el marcador con un try de Thomas Reyes convertido por Guido Ceballos y cuando se jugaban 30 minutos de la etapa inicial, fue Guido Ceballos quien apoyó el segundo try de la visita y anotó la conversión para el 14-0 parcial. En el cierre de la primera etapa Central descontó con un try de Damián Campostrini convertido por Iván Rébora, que dejó el marcador 14-7 para Espinillos al cabo del primer tiempo.

En el segundo tiempo Espinillos aprovechó todas sus oportunidades y fue acomodando las cosas. Aumentó con un penal de Guido Ceballos (17-7), posteriormente un try de Alejandro Fornés convertido por Ceballos estiró la diferencia y un nuevo try de Guido Ceballos puso el 27-7 que parecía indescontable.

Pero Central fue con muchísimo coraje, achicó diferencias con un try de Jonathan Casco convertido por Iván Rébora, más tarde Martín Cincunegui apoyó un try que convirtió Iván Rébora, quien finalmente metió un penal para el 27-24 final.

Central Entrerriano formó con Luciano Vela, Juan Piri Bogoni, Lucas Yakel, Cristian Fernández, Facundo Corujo, Iván Rébora, Agustín Espósito, Matías Guidoni, Joaquín Alippi, Martín Cincunegui, Juan Pablo Gusmerolli, Renato Veronesi, Álvaro Ramos, Antonio Greissing y Diego Romero, ingresando durante el juego Damián Campostrini, Jonathan Casco, Franco Carmona, Claudio Eckerdt, Agustín Barrere, Juan Benedetti y Nicolás Bertana, con la dirección técnica de Alfonso Casenave y José Guidoni.

Carpinchos fue quinto

Los Tricolores derrotaron como local 38-20 a Salto Grande finalizando en el quinto lugar de las posiciones, tras haber ganado también en la ida disputada en Concordia 41-16.

Los puntos de Carpinchos llegaron por intermedio de un try de Claudio Albornoz, un segundo try del propio Albornoz convertido por Lucas Aleu, otro try de Gian Marco Marchetti convertido por Lucas Aleu, un try de Joaquín Ancherama y el último try de Héctor Ferreyra convertido por Lucas Aleu.