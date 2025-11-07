Central Entrerriano sintió la falta de recambio tras la grave lesión sufrida por Justo Catalín en el debut ante Deportivo Viedma. Además, pagó caro su baja efectividad en tiros de campo y desde la línea (46% en dobles, 28% en triples y 59% en libres).

El equipo dirigido por Martín Pascal mostró su mejor versión en el primer cuarto, a partir de una defensa intensa y presión constante en toda la cancha. Esa energía le permitió correr y limitar el goleo visitante. Pérez, encendido desde su ingreso, fue el bastión ofensivo con nueve puntos en ese tramo.

En el segundo capítulo, Racing empezó a encontrar respuestas con lanzamientos externos y un parcial de 8-0 que lo puso al frente. Tras un minuto de Pascal, el local reaccionó con triples de Siboldi y logró irse al descanso arriba.

Crédito: MR Fotografía.

Pero el desarrollo cambió tras el entretiempo. Central comenzó a sentir el desgaste físico y la falta de rotación. Además, su capitán Mario Ghersetti debió regular minutos por acumulación de faltas. Racing, liderado por el pivote Matías Núñez, aprovechó el momento con un parcial de 9-0 y sacó una máxima de siete puntos. Pérez volvió a aparecer con dos triples para mantener con vida al Rojinegro antes del cierre del tercer cuarto.

En el último período, el local se mantuvo a tiro gracias a su intensidad, pero no logró capitalizar las oportunidades ofensivas. Racing mostró solidez defensiva y castigó en transición para sellar una victoria merecida en el “José María Bértora”.

Central sufrió así su primer traspié de la temporada, tras la victoria inicial frente a Deportivo Viedma. El próximo lunes recibirá a Unión de Mar del Plata, en el cierre de la seguidilla de tres partidos que tiene local en este arranque de la Liga. Racing, en tanto, sumó su segunda victoria al hilo y continuará su gira por Entre Ríos, donde enfrentará a La Unión de Colón el sábado.

Crédito: MR Fotografía.

-Síntesis-

66/76

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 8, Nicolás Reynoso 6, Aquiles Montani Wortzel 9, Johu Castillo 10, Mario Ghersetti 4 (fi), Cristián Pérez 19, Juan Siboldi 10, Marcos Panozzo 0 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Racing Club: Galo Terrara 8, Luciano Silva 9, Fernando Fuenmayor 10, Rafael Rosende 12, Matías Núñez 22 (fi), Mariano Fernández Gago 5, José Torrens 7, Germán Fernández 0, Thiago López Estela 3, Tomás Sterz 0 y Juan Pablo Corbera 0. Entrenador: Juan Pablo Boadaz.

Parciales: 20-14, 35-31 y 49-53.

Árbitros: Roberto Smith y José Domínguez

Comisionado técnico: Gustavo Tacconi.

Estadio: José María Bértora (Central Entrerriano).