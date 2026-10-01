Central Entrerriano sumó este jueves minutos de rodaje y sufrió un traspié ante River Plate por 85 a 67. El encuentro frente al conjunto millonario —flamante ascendido a la Liga Argentina— se disputó a puertas cerradas en el microestadio ubicado debajo de una de las tribunas del Monumental.

Fue la cuarta prueba para el equipo de Martín Pascal en su puesta a punto hacia el certamen nacional. A diferencia de los ensayos anteriores en el “Bértora” frente a La Unión de Colón y Rocamora, esta vez la victoria quedó en manos del dueño de casa.

Al Rojinegro le queda un último examen antes del inicio oficial: el próximo martes le devolverá la visita a La Unión en Colón. Luego llegará la hora del debut oficial, programado para el viernes 16 frente a Gimnasia y Esgrima en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.