Central Entrerriano cayó ante River como visitante en un ensayo de pretemporada a puertas cerradas
El equipo de Martín Pascal disputó su cuarto amistoso de preparación en Núñez con la mirada puesta en el debut en la Liga Argentina de Básquet.
Central Entrerriano sumó este jueves minutos de rodaje y sufrió un traspié ante River Plate por 85 a 67. El encuentro frente al conjunto millonario —flamante ascendido a la Liga Argentina— se disputó a puertas cerradas en el microestadio ubicado debajo de una de las tribunas del Monumental.
Fue la cuarta prueba para el equipo de Martín Pascal en su puesta a punto hacia el certamen nacional. A diferencia de los ensayos anteriores en el “Bértora” frente a La Unión de Colón y Rocamora, esta vez la victoria quedó en manos del dueño de casa.
Al Rojinegro le queda un último examen antes del inicio oficial: el próximo martes le devolverá la visita a La Unión en Colón. Luego llegará la hora del debut oficial, programado para el viernes 16 frente a Gimnasia y Esgrima en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.