Con nada en juego para ambos en esta última jornada de la fase regular, pero con los playoffs en el horizonte para Central Entrerriano, el primer cuarto mostró una marcada paridad. El rojinegro no logró imponer su mejor versión desde la defensa ni en las transiciones y se sostuvo, en gran medida, gracias a los triples de Aquiles Montani Wortzel (3/3). Del otro lado, Ciclista, en su despedida de la temporada, jugó con soltura y distribuyó el goleo entre varios de sus jugadores. El trámite fue equilibrado y el local llegó al cierre con una ventaja mínima de un punto.

En el segundo capítulo, la diferencia de jerarquía y de presente en la tabla -Central, segundo en la Conferencia Sur y clasificado directamente a los playoffs, frente a un conjunto juninense que aseguró la permanencia, pero quedó fuera de la reclasificación- comenzó a hacerse notar durante buena parte del parcial. Especialmente cuando el equipo de Martín Pascal ajustó en defensa y encontró puntos a partir de las corridas, con Lautaro Pividori como pieza clave en la presión de primera línea. El local llegó a sacar una máxima de 12 (43-31), aunque en el minuto y medio final cometió un par de pérdidas que le permitieron a la visita achicar la diferencia y cerrar el primer tiempo a menos de diez.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.



En el tercer cuarto, Central mantuvo el control del marcador y la intensidad defensiva durante gran parte del pasaje, lo que le permitió correr la cancha y sumar con fluidez. Así volvió a estirar la brecha a dos dígitos, con una máxima de 14, apoyado nuevamente en la efectividad de Aquiles Montani Wortzel desde el perímetro. Sin embargo, padeció en la pintura ante la ventaja física y el oficio de Damián Tintorelli, bien secundado por Samuel Villa Toro, lo que le permitió a la visita recortar la diferencia y llegar al último capítulo nueve puntos abajo.

En los diez minutos finales, Central quebró definitivamente la paridad, recuperó su habitual solidez defensiva y encontró puntos con facilidad en transición, con Johu Castillo como estandarte. A eso se sumó la aparición de Cristián Pérez, que aportó dos triples para sentenciar la historia con anticipación y permitirle a Martín Pascal rotar el banco y darles minutos a los juveniles. En ese contexto, Tomás Caballero tuvo un muy buen ingreso y, con un doble y un triple, convirtió sus primeros puntos de la temporada para desatar el festejo en la tribuna.

El rojinegro cerró la fase regular con un notable registro de 23 triunfos y 9 derrotas (15-1 como local) y se metió directamente en los playoffs. Ahora aguarda por su rival, que saldrá de la reclasificación de la Conferencia Sur, con la posibilidad de que sea Gimnasia y Esgrima La Plata, en caso de que no haya sorpresas en esa instancia.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

-Síntesis-



95-79

Central Entrerriano: Cristian Pérez 8, Lautaro Pividori 8, Nicolás Reynoso 13, Aquiles Montani Wortzel 18 y Johu Castillo 15 (fi), Juan Siboldi 12, Cristian Zenclussen 6, Marcos Panozzo 5, Mario Ghersetti 3, Benjamín Lado 2, Tomás Caballero 5 y Augusto Portela 0. DT: Martín Pascal.

Ciclista Juninense: Piero Di Prienzo 8, Franco Lombardi 2, Juan Larraza 8, Andrei Mecías 2y Damián Tontorelli 19 (fi), Álvaro Saucedo 5, Tomás Pereyra 9, Samuel Villa Toro 14, Francisco Pagura 0, Salvador Baracat 10 y Pedro Recalt 2. DT: Julián Pagura.

Parciales: 23-22, 42-37 y 67-58.

Árbitros: Martín Pietromónaco y Romina Morales Ibarra.

Comisionado técnico: Walter Milocco.

Estadio: José María Bértora.