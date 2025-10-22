El conjunto rojinegro ultima detalles de cara a su debut oficial en la Liga Argentina, previsto para el 2 de noviembre como local ante Deportivo Viedma, y en las últimas horas incorporó al jugador que le faltaba para cerrar la plantilla.

Se trata del escolta y alero Nicolás Reynoso, quien ya se entrena desde hace dos días junto al resto del equipo. Nacido en Junín, el perimetral de 26 años se convirtió en la séptima y última ficha mayor del elenco de calle España.

En la última temporada, Nicolás Reynoso disputó 36 partidos y promediío 13 puntos por partido.

Con pasado en Libertad de Sunchales y Unión de Santa Fe, donde jugó Liga Nacional, Reynoso también defendió los colores de Peñarol de Rosario del Tala en la Liga Federal. En las últimas dos temporadas vistió la camiseta de Ciclista Juninense, que también milita en la Liga Argentina.