Central Entrerriano enfrentará esta noche a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el tercer y último juego de su gira por la provincia de Buenos Aires, en el marco de su vigesimoséptima presentación en la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

El equipo dirigido por Martín Pascal inició la recorrida con una victoria ante Unión de Mar del Plata (81-68), pero el martes cayó frente a Quilmes, también de la ciudad balnearia, por 73-65, resultado que cortó una racha de siete triunfos consecutivos.

La derrota ante el “Cervecero” dejó en evidencia una baja producción ofensiva del conjunto rojinegro: solo un jugador terminó en doble dígito, Nicolás Reynoso, con 17 puntos.

A pesar del traspié en el estadio “José Martínez”, Central se mantiene en lo más alto de la Conferencia Sur junto a Provincial de Rosario, con un récord de 19 victorias y 7 derrotas, y apenas suma su segunda caída en lo que va de 2026.

Por su parte, Gimnasia es uno de los equipos históricos de la categoría y cuenta con un plantel de jerarquía en su objetivo de dar el salto a la Liga Nacional. El “Lobo” ocupa actualmente la séptima posición, con un registro de 16 triunfos y 10 derrotas, y sabe que ante Central tiene una buena oportunidad para acercarse a los cuatro primeros que acceden directamente a los playoffs.

Además de buscar la victoria, los platenses intentarán imponerse por una diferencia mayor a seis puntos, margen por el que se impuso Central en el partido disputado en el “José María Bértora”, pensando en un eventual empate en las posiciones al cierre de la fase regular.